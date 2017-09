Emmanuel Macron megreformálná Európát

Újjá kell alapítanunk az európai projektet az emberekkel és az emberekért – mondta keddi, az Európai Unió reformjával kapcsolatos programbeszédében Emmanuel Macron francia elnök. Mint mondta, „hagytuk, hogy elterjedjen az a gondolat, hogy Európa egy tehetetlen bürokrácia. Nem tettünk javaslatokat, pedig Brüsszel mi vagyunk minden pillanatban”. A politikus – aki mozgalmához minden tagállamban szövetségeseket keres – egy közös „európai beavatkozási erő”, „közös védelmi költségvetés” és „közös doktrína” létrehozását javasolta. A további központosítás jegyében továbbá felállítana egy európai hírszerzési akadémiát, egy európai terrorelhárítási ügyészséget és egy, a természeti katasztrófák esetén bevethető közös polgári szolgálatot.

Macron másrészt viszont egy többsebességes EU képét festette fel, mikor azt javasolta, hogy az eurózónának saját költségvetésre és pénzügyminiszterre van szüksége. Mint mondta, csökkenteni kell a munkanélküliséget, amely minden ötödik európai fiatalt érint. Hozzátette, az euróövezettel kapcsolatos javaslatai nem arra irányulnak, „hogy megoldják egyik vagy másik ország költségvetési problémáit”. A francia elnök európai szintű adó létrehozását vetette fel a pénzügyi tranzakciókra, aminek teljes bevételét az oktatásra, az egészségügyre és az energetikai átmenetre épülő fejlesztési politikára fordítaná. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kedden üdvözölte Macron reformjavaslatait.

A francia elnöknek ugyanakkor odahaza is akad megoldandó feladata. Emmanuel Macron már megválasztása előtt azt a vállalást tette, hogy hazájában új munkahelyeket teremt, és ennek a nagy csomagnak a része a kiküldetéses gyakorlat megrendszabályozása, szigorú keretek közé szorítása, hatósági monitorozása. Ennek érdekében találkozott egy sor közép-európai ország vezetőjével. Mint azt megírtuk, még októberben megegyezést akar tető alá hozni az EU többi 27 tagállamával arról, hogy 12 hónap legyen az a türelmi idő, ami után a fogadó államban használatos járulékokat és adót kellene fizetnie a munkáltatónak. Vagyis számítása szerint így majd hazamennek a keleti munkavállalók.

Kiskapu

A nyugati uniós országokban pár hetet, hónapot, maximum egy évet dolgozó, úgynevezett kiküldött munkavállaló abban tér el a vendégmunkástól, hogy míg ez utóbbi a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerébe fizet be, az ottani járulékokat fizeti, az előbbi (vagy annak munkáltatója) félig megkerülve mindezt viszont a küldő országban honos adókat és járulékokat fizeti. Ezzel a módszerrel a francia, német, a belga építési vállalkozók, feldolgozóipari, idegenforgalmi cégek hatalmas előnyre tesznek szert versenytársaikkal szemben, hiszen így akár 30-50 százalékos megtakarítással is munkaerőhöz lehet jutni. A nagy találmány ebben az, hogy egységes uniós piac lévén a gyakorlat teljesen legális, sőt külön uniós direktíva szabályozza a munkavállalás e formáját. De már évekkel ezelőtt látszott, hogy baj lesz belőle, ezért is javasolta az Európai Bizottság 2016-ban a kiküldött munkavállalói direktíva (posted workers directive – PWD) felülvizsgálatát. (K.Á.)