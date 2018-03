Energetika Áder és Duda veszprémi napirendjén

Igazságtalan eljáráshoz Magyarország a nevét nem adja, Lengyelország számíthat hazánk vétójára – jelentette ki Áder János köztársasági elnök pénteken a Varsó elleni uniós eljárásokról Veszprémben, ahol Andrzej Duda lengyel elnököt fogadta a lengyel–magyar barátság napján. A találkozón egyébként az elnöki beszámolók szerint nem esett sok szó az igazságügyi reform okán kialakult, Brüsszel és Varsó közötti csörtéről, inkább a gázellátás diverzifikációjáról és a közös infrastrukturális fejlesztésekről beszéltek, valamint arról, hogy a Három Tenger Kezdeményezés infrastruktúra-fejlesztési céljaihoz pénzügyi alapot hozzanak létre. Áder János a gázellátásról szólva kijelentette, nagy lépés Lengyelország részéről a cseppfolyósítottgáz- (LNG) terminál kiépítése. Magyarország szorgalmazza a horvátországi létesítmény létrehozását, és ugyan a magunk részéről kiépítettük a kapcsolódási pontokat Románia és Horvátország felé, és szívesen fogadnánk is gázt onnan, a másik oldalon egyelőre erre nincs lehetőség.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Duda elnök kérdésre válaszolva ismét csak elítélte a menekültek európai szétosztására kitalált kvótarendszert, és jelezte, Lengyelország egyebek közt Ukrajnából is rengeteg embert fogad be, de azzal nem ért egyet, hogy erőszakkal kelljen a kvóta alapján országába telepített menekülteket ott tartani. Áder is kitért a migrációra, ő azt nehezményezte, hogy néhány európai politikus összekötné az európai költségvetési forrásokhoz történő hozzáférést a menekültek befogadásával.

Duda, aki hosszasan dicsérte Magyarország és Lengyelország baráti viszonyát, kitért egyébként arra is, hogy bizonyos változtatási javaslatokat ésszerűnek tart az uniós bírálatok kereszttüzében lévő igazságügyi reformjukkal kapcsolatban. Kérdésre élesen bírálta, gazdasági helyett politikai projektnek és Európa érdekeivel ellentétesnek nevezte az Északi Áramlat II. nevű gázvezeték kiépítését, mely orosz gázt juttatna Nyugat-Európába.

A találkozó az utóbbi évek harmóniájához hűen – a Fidesz, valamint a Lengyelországot irányító Jog és Igazságosság Pártja (PiS) egymás talán legfontosabb szövetségesei az európai politikai színtéren –, barátságos hangulatban zajlott.

A magyar parlament 2007. március 12-én a sok évszázados közös történelemre, a két nép barátságára és együttműködésére tekintettel március 23-át a magyar–lengyel barátság napjává nyilvánította. A lengyel szejm néhány nappal később, 2007. március 16-i hozott határozatot a jeles nap megtartásáról, melyet 2007 óta felváltva ünnepelnek a két országban – idén Veszprém a házigazda.