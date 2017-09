ENSZ: Etnikai tisztogatás zajlik Mianmarban

Az etnikai tisztogatás tankönyvi esetének nevezte a mianmari, muszlim vallású rohingja kisebbséggel szembeni „kegyetlen biztonsági műveleteket” Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa hétfőn – írja az MTI. A mianmari hadsereg Arakán államban zajló tevékenysége „egyértelműen aránytalan” válasz a muszlim szélsőségesek múlt hónapban elkövetett támadásaira – mondta a főbiztos az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának genfi ülésén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Felszólítom a kormányt, hogy vessen véget a jelenlegi kegyetlen katonai műveleteknek, vonja felelősségre az összes jogsértés elkövetőit, és fejezze be a rohingja lakosság hátrányos megkülönböztetését” – tette hozzá Zeid.

Eközben a dalai láma azt üzente a buddhista többségű Mianmar vezetésének: a béke és a megbékélés szellemében kezet kell nyújtani a társadalom minden tagjának. Azt írta, hogy emlékezzenek Buddhára, mert ő – látva szenvedéseiket – segített volna a rohingjáknak.

Hónapok óta támadja a mianmari hadsereg az ország Rakhine nevű államában élő muszlim rohingja kisebbség falvait. Korábban a Nobel-békedíjat elnyerő és nyugaton nagyra tartott demokráciapárti aktivista Ang Szán Szu Csí vezette kormány mindeközben a sajtó elől teljesen lezárta Rakhine államot, néhány nappal ezelőtt pedig az ENSZ különböző segélyszervezeteit is kitiltotta a környékről, azzal vádolva a civileket, hogy terroristákat támogatnak.

A népirtásról szóló beszámolókat Szu Csí a terroristák félrevezető propagandájaként állította be, miközben már a műholdképeken is látszanak a hadsereg által felégetett falvak. A hivatalos álláspont szerint terroristák ellen lép fel a hadsereg a régióban, és a falvakat is pont ezek a terroristák gyújtják fel.