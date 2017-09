Erdélyben már sírokra is „utaznak” a medvék

A Kovászna megyei tanács szerint a medvék által okozott károk ijesztő méreteket öltöttek, a környezetvédelmi miniszter rendeletének aláírása késik, ez pedig veszélyezteti az állampolgárok biztonságát – írja a román közszolgálati hírügynökség, az Agerpres magyar kiadása. Tamás Sándor megyei elnök szerint „hihetetlen” esetek történtek az elmúlt egy hétben egyes településeken, Ikafalván például egy sírt forgatott fel a medve.

A megyei tanács elnöke sajtótájékoztatóján azt mondta: a „sírgyalázó” medve Ikafalván egy két hete eltemetett halott sírjáról dobálta le a koszorúkat. A nagyvad lábnyomait egy erdész látta először a síron, ahol a medve körülbelül 20-30 centit próbált ásni lefele. Az elnök szerint Mikóújfaluban is gondot okoztak a medvék, ugyanis „egy házaspár méhészeti tevékenységre európai uniós pénzeket hívott le, közben a medve tönkretette a méhészetét, most se pénz, se tevékenység, és amennyiben nem tudja ezt a dolgot rendezni, akkor vissza kell fizetnie még az Európai Uniónak is azt a pályázati pénzt, amit sikerült lehívni”.

Tamás Sándor szerint Hargita megyében is mindennapos gondot jelent a nagyvad. A problémákról itt írtunk hosszabban:

„Itt a legnagyobb probléma az, hogy miután két egymást követő vadászati idényben teljesen letiltották a medve kilövését, a nagyvad gyakorlatilag elveszítette a veszélyérzetét, és ma már láthatjuk, szinte minden nap Facebookon vagy különböző portálokon, hogy a Szent Anna-tónál elkergeti a turistákat, elszalad a hátizsákkal, a fagyasztóládával […], mi attól tartunk, hogy ez emberéletet fog követelni, és éppen ezt szeretnénk megakadályozni, hiszen Bukarest részéről egy hatalmas tehetetlenséget látunk ebben a kérdésben” – mondta a Kovászna megyei tanácselnök.

Tamás szerint a környezetvédelmi minisztérium egy hete közölte, hogy mindenképpen alá fogják írni a medvekilövést lehetővé tevő beavatkozási kvótáról szóló törvényt, de Tamás úgy tudja, ez még mindig nem történt meg.

A szakemberek szerint csak Kovászna megyében mintegy 1300 példány él, miközben az optimális létszám 700-750 egyed lenne. A minisztérium országos szintű kilövési kvótát vezetne be, amely alapján ez év végéig 145 nagyragadozó kilövését engedélyezik.