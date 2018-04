Erdogan vendége lesz Putyin

Kedden kétnapos, hivatalos látogatásra érkezik Törökországba Vlagyimir Putyin, negyedszer is megválasztott orosz elnök. Az Anadolu török állami hírügynökség jelentése alapján a látogatás első napján tartják meg a török–orosz felső szintű tanács hetedik ülését, amelyen az orosz vezető Recep Tayyip Erdogan török államfővel együtt elnököl. A két államfő kedden hivatalosan leteszi az első török nukleáris erőmű alapkövét. A létesítmény helyét a dél-törökországi Mersin tartományban, a Földközi-tenger partján jelölték ki.

Szerdán Haszan Róháni iráni elnök is Ankarába érkezik. Hármójuk csúcstalálkozóján a tervek szerint a szíriai helyzetről értekeznek majd – a szíriai tűzszünet biztosításáért felelősséget vállaló három ország vezetői utoljára tavaly november 22-én az oroszországi Szocsiban tartottak találkozót –, azon belül is a konfliktus sújtotta ország területi egységének megőrzéséről, a kialakítandó feszültségmentesítési övezetek állapotáról, az általános tűzszünet és a politikai rendezés lehetőségeiről, valamint a terrorizmus elleni harcról. A felek előreláthatólag közös nyilatkozatot is elfogadnak. A török elnöki hivatal tájékoztatása szerint szerdán Erdogan és Róháni négyszemközti megbeszélést is tart.