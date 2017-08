Erős tájfun csapott le Makaóra és Dél-Kínára

A volt portugál gyarmaton nyolc ember életét követelte a Hato névvel illetett tájfun, és 153-an megsérültek. A szerencsétlenséget az utcákat elöntő víz és a hatalmas erejű – óránként 160 kilométeres sebességet is elérő – szél által betört, beszakított ajtók, ablakok okozták. Az időjárási katasztrófa áram- és ivóvíz-kimaradást okozott sok helyen. Az árvíz leginkább Makaó óvárosát öntötte el, és nagyon hirtelen jött. Több lakos úszva próbált kimenekülni a városrészből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Guardian beszámolója szerint egy 30, egy 45 és egy 62 éves férfi a heves eső és az erős szél miatt bekövetkezett balesetekben vesztette életét.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség arról számolt be, hogy a Makaóval szomszédos Kuangtung tartományban négy ember vesztette életét a tájfunban, egyet pedig eltűntként tartanak nyilván. Huszonhétezer embert kellett szükségszállásra költöztetni, és csaknem kétmillió háztartásban szűnt meg ideiglenesen az áramszolgáltatás.

„Más tájfunokhoz képest a Hato gyorsabban jött, gyorsabban erősödött meg, és több esőt hozott” – mondta a kuangtungi meteorológiai szolgálat vezetője. A tájfun Kuanghszi autonóm régió felé haladt tovább.

A Makaótól 64 kilométere lévő Hongkongból is jelentettek áradást és sérülteket – a szél a volt brit gyarmaton is betört sok ablakot –, de halálesetet nem. Üzletek, kormányhivatalok és iskolák is zárva vannak, a légitársaságok pedig mintegy 450 járatot töröltek.