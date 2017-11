Erőszakba csapott a líbiai rabszolgakereskedelem elleni tüntetés Brüsszelben

Két héten belül immár harmadszor voltak zavargások Brüsszelben: szombaton este egy békés demonstráció csapott át erőszakba. Az afrikai, elsősorban kongói származású lakosság körében óriási felháborodást okoztak azok a hírek, fotók és videók, amelyek a líbiai menekülttáborokat mutatták be. Nemcsak az embertelen körülmények miatt, hanem azért is, mert akiknek nincs pénzük arra, hogy hazatérjenek, azokat eladják rabszolgának. Mindezt egyébként közvetve az EU is támogatja, hiszen az olasz kormánynak rendszeresen eurótízmilliókat juttat azért, hogy Róma támogassa a líbiai kormányt az embercsempészek elleni küzdelemben, az illegális migráció visszaszorításában. A gyakorlatban azonban az történik, hogy a zűrzavaros líbiai viszonyok közepette az eddigi embercsempészek lényegében határőrökké változtak, akik kifosztják, kínozzák és eladják a bevándorlókat.

Ez ellen szervezett tüntetést 35 éves férfi, Kémi Seba, akit korábban egyébként kiutasítottak Szenegálból, saját magát pedig a „fekete radikalizmus” képviselőjének tartja. A tüntetést a brüsszeli Igazságügyi Palota előtt tartották, innen vonultak a város egyik népszerű bevásárlóutcája felé, ami csak pár száz méterre van. Szemtanúk szerint a rendőrség megpróbálta feloszlatni a tömeget, vízágyút is bevetettek, akkor váltak a tüntetők agresszívvá. Kirakatokat törtek, autókat rongáltak meg, leállították a közlekedést, majd amikor megérkeztek a rohamrendőrök, kőzáport zúdítottak rájuk. Az egyik rendőrt a fején találta el egy kő, súlyosan megsérült, kórházba szállították, és meg is műtötték. A hatóságok összesen 71 embert állítottak elő, közülük tizenegyet tartottak őrizetben, de további előállítások várhatók a térfigyelő kamerák elemzése után.