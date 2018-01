Erőszakos bűncselekményekkel vádolják a táliboktól kiszabadított családapát

Októberben szabadítottak ki egy öttagú családot a tálibok fogságából együttes erővel amerikai és pakisztáni katonák. – Szeretném megköszönni a pakisztáni kormánynak és Pakisztánnak a közreműködést – mondta akkor Donald Trump. Az apát, a kanadai állampolgár Joshua Boyle-t most azzal gyanúsítják, hogy szabadulása óta több bűncselekményt is elkövetett, a rovásán tizenöt erőszakos, köztük halálos fenyegetés, valamint személyes szabadság korlátozása is szerepel.

A férfit amerikai feleségével együtt 2012-ben Afganisztánban elrabolták a tálib lázadók, akik szerint jól bántak a családdal, noha a férfi azt állította, hogy a feleségét megerőszakolták, egy gyerekét pedig megölték fogva tartóik. Jelenleg őt vádolják nemi erőszakkal. A 34 éves Boyle hétfőn megjelent egy bíróság előtt Ottawában, és a bíró úgy döntött, hogy őrizetben kell maradnia. Azt egyelőre a hatóságok nem árulták el, hogy ki vagy kik ellen követte el Boyle mindazt, amivel vádolják.

Boyle és amerikai felesége, Caitlan Coleman hátizsákos túrán voltak Afganisztánban, amikor elrabolták őket. Három közös gyerekük született a fogságban. Kiszabadításukat az amerikai hírszerzés értesülését követve hajtották végre a pakisztáni hatóságok.