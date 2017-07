Esélyt kaphat a brit kisfiú, akiért Ferenc pápa is felszólalt

Fordulat állhat be a súlyos genetikai betegséggel élő brit kisfiú, Charlie Gard ügyében – számolt be róla a The Guardian. A szülők 48 órát kaptak arra, hogy bizonyítsák, az újfajta kezelés javíthatja a 11 hónapos gyermek állapotát.

A kisfiút egy londoni kórházban kezelik, viszont az őt kezelő orvosok és a bíróság is úgy rendelkezett, hogy le kell kapcsolni őt a gépekről. A szülők ebbe nem nyugodtak bele, tüntetés is volt a fiúért, akit támogatásáról biztosított Donald Trump és Ferenc pápa is.

A kisfiú mitokondriális depléció-szindrómával küzd, ami súlyos izomgyengeséggel és agykárosodással jár. Nem tudja mozgatni a végtagjait, sem enni vagy lélegezni segítség nélkül. A hibás gént mindkét szülő, Chris Gard és Connie Yates hordozza, de erről nem tudtak mindaddig, míg Charlie három hónapos nem lett. A szindróma olyannyira ritka, hogy Charlie a tizenhatodik ismert ember, akinek ezzel kell élnie.

A szülők úgy vélik, egy amerikai kezelés segíthet a fiún. Találtak is egy olyan orvost, aki egy nagyon hasonló mitokondriális szindrómával küzdő beteget már kezelt, bár olyat még nem, aki konkrétan MDS-szel küzdött. Gyűjtést is indítottak az amerikai kezeléshez, öt hónap alatt pedig több mint másfél millió dollár gyűlt már össze.

A brit orvosok viszont meg vannak győződve róla, hogy nincs gyógymód erre a betegségre, és inkább le kellene őt kapcsolni a gépekről, hogy „méltósággal távozhasson.” Döntésüket azzal is indokolták, hogy az agy visszafordíthatatlanul és súlyosan károsodott már. A brit legfelsőbb bíróság is ezt erősítette meg, úgy látva, hogy semmi esély a javulásra.

A hétfői meghallgatáson aztán a bíró arról beszélt: boldog lenne, ha megváltoztathatná áprilisi döntését, és lenne értelme a kisfiút az Egyesült Államokba vinni. A szülők most két napot kaptak, hogy új bizonyítékot mutassanak be, hogy aztán csütörtökön dönthessenek a kisfiú sorsáról. A bíró mindenesetre kijelentett: nem dönthet Twitter-bejegyzések és cikkek hatására, a nyilvánosság nyomása nem bizonyulhat elegendőnek. A szülők és a bíróság azon vitázik egyébként, hogy ha 10 százalék esély van a gyerek állapotának javulására, az elégnek bizonyulhat-e, és ha igen, mire.