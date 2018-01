Esküdtszék elé idézték Donald Trump volt főtanácsadóját

Steve Bannon az egész napot a képviselőház hírszerzési bizottsága előtt töltötte. A testület Oroszországnak a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban játszott feltételezett szerepét vizsgálja, és a törvényhozók Bannont is erről, illetve Trump kampánycsapatának munkatársai és az oroszok közötti kapcsolatokról kérdezték – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A meghallgatás zártkörű volt, és kedd estig nem szivárogtak ki információk. Amerikai sajtóértesülések szerint Bannont faggatták a Fehér Házban töltött időszakáról is, a volt főtanácsadó azonban – állítólag a Fehér Ház tanácsára – nem válaszolt az ezt firtató kérdésekre.

A volt főtanácsadót éjszakába nyúlóan kérdezték, de mivel nem volt hajlandó válaszolni, a képviselőházi bizottság büntetés terhe melletti idézést küldött neki – jelentette be kedden este Mike Conawey, a vizsgálatot vezető republikánus képviselő. Adam Schiff kaliforniai demokrata párti törvényhozó a meghallgatás után újságíróknak nyilatkozva azzal vádolta meg Bannont, hogy a Fehér Ház előzetes instrukciói alapján utasította vissza a válaszadást bizonyos kérdésekre. Schiff állítása szerint nem Bannon konzultált a Fehér Házzal, hanem az ügyvédje.

Kedden került nyilvánosságra az is, hogy a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság szintén büntetés terhe mellett idézte be Bannont, mégpedig nem egyszerű meghallgatásra, hanem a vádemelésre is jogosult nagy esküdtszék elé. Ez a bizottság is Oroszország vélt szerepét vizsgálja. Elemzők emlékeztettek arra: ez az első alkalom, hogy a Mueller-bizottság Donald Trump belső köreihez tartozó személyiséget idéz a nagy esküdtszék elé azért, hogy informálódjék az oroszokkal történt esetleges összejátszásról. Eddig „csak” Trump távolabbi vagy korábbi munkatársait kérdezték erről.

Trump orosz kapcsolatai miatt jelenleg három vizsgálat is folyik: a törvényhozás, az FBI és egy különleges ügyész is vizsgálja az ügyet. A keddi meghallgatással egy időben jelentették be, hogy az FBI is vallomástételt kér majd Bannontól Trump orosz ügyeiről – derül ki a Hír TV beszámolójából.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Január elején jelentek meg a New York Magazine című lapban a Tűz és harag: Trump Fehér Háza belülről című könyv első részletei, majd a boltokba került maga a könyv is. Ennek szerzője, Michael Wolff azt állította, hogy összeállítása alapjául az a mintegy kétszáz interjú szolgált, amelyet a Fehér Ház jelenlegi és volt munkatársaival, s főleg Steve Bannonnal készített. A könyv egyik részlete, Bannon kommentárját idézve, azt állítja, hogy ifjabb Donald Trump találkozója 2016-ban New Yorkban oroszokkal „hazaárulás” és „hazafiatlan” cselekedet volt.

Trump ezt követően azt írta Bannonról, hogy „elvesztette az eszét”. Később a volt főtanácsadó azt állította, az a kijelentése, miszerint az elnökválasztási kampány idején oroszokkal tartott találkozó „hazaárulás” és „hazafiatlan” cselekedet volt, nem az elnök legidősebb fiára, ifjabb Donald Trumpra vonatkozott, hanem Paul Manafortra, Trump 2016-os elnökválasztási kampányának első menedzserére.