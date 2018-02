Észak-Korea alapanyagot küldhetett a szír vegyi fegyverekhez

Észak-Korea olyan alapanyagokat szállított a szíriai kormánynak, amelyeket akár vegyi fegyverek gyártásához is használhattak – írta egy ENSZ-jelentésre hivatkozva a The New York Times kedden.

Az amerikai napilap értesülései szerint a phenjani rezsim legalább 40 szállítmányt küldött Szíriába 2012 és 2017 között, amelyek polgári és katonai célra is felhasználható anyagokat – a többi között saválló csempéket, szelepeket és hőmérőket – tartalmaztak. Emellett észak-koreai rakétatechnikusokat láttak ismert szíriai vegyifegyver- és rakétalétesítményekben.

A több mint 200 oldalas jelentést olyan ENSZ-szakértők írták, akik az Észak-Korea elleni szankciók betartását felügyelik. Az ázsiai országot nukleáris és rakétaprogramja miatt számos nemzetközi büntetőintézkedéssel sújtották.

Szíria egy szaringázzal végrehajtott kelet-gútai támadást követően 2013-ban nemzetközi nyomásra beleegyezett vegyifegyver-készletének megsemmisítésébe. Ugyanakkor az ENSZ és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői úgy vélik, hogy Damaszkusz nem tett eleget kötelezettségének, és 2017 áprilisában szarint vetett be Hán Sejkúnban, legalább 83 emberéletet kioltva. Szíriai felkelők arról számoltak be, hogy a kormányerők klórgázt tartalmazó fegyverekkel bombáztak lakott településeket. A nemzetközi bírálatok ellenére a damaszkuszi kormány eddig következetesen tagadta, hogy vegyi fegyvert vetett be ellenfeleivel szemben.

A nyilvánosság előtt nem ismertetett beszámolóhoz sem annak szerzői, sem az ENSZ Biztonsági Tanácsának illetékesei nem kívántak megjegyzést fűzni – írta a The New York Times.

William Newcomb, az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó csoportjának volt elnöke „fontos áttörésnek” nevezte a részletekbe menő jelentést. A világszervezet a szíriai konfliktus kezdete óta gyanakodott arra, hogy Észak-Korea felszereléssel és szakértőkkel segíti Bassár el-Aszad szíriai elnököt a vegyifegyver-program folytatásában – írta a The New York Times.

Ha Damaszkusz és Phenjan katonai együttműködése megerősítést nyer, az a kettejük elszigetelésére tett nemzetközi kísérletek kudarcára világít rá. A szállítmányok ugyanis annak ellenére célba értek, hogy mindkét ország ellen szigorú szankciók vannak érvényben, amelyek betartását az amerikai és más titkosszolgálatok is éberen figyelik – tette hozzá a lap.