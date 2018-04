Észak-Korea állítólag kész visszatérni a hatoldalú tárgyalásokhoz

Észak-Korea kész visszatérni a nukleáris programja felszámolásáról és a rakétatesztjei beszüntetéséről szóló hatoldalú tárgyalásokhoz, amelyeket csaknem tíz éve szüntetett be – írta az MTI a Nikkei című japán gazdasági lap csütörtöki cikke alapján.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kim Dzsongun phenjani vezető március végi pekingi látogatása során jelezte Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai államfőnek, hogy hajlandó folytatni a tárgyalásokat a rajta kívül Dél-Koreát, Japánt, az Egyesült Államokat, Kínát és Oroszországot magában foglaló formátumban – tudta meg az újság Kínával és Észak-Koreával kapcsolatban álló forrásokból.

Az észak-koreai nukleáris program felszámolását célzó tárgyalássorozat 2009-ben szakadt meg, a kommunista rezsim az „amerikai agressziót” okolta a kudarcért.

A Nikkei forrásai azt is lehetségesnek tartják, hogy Kim Dzsongun a Donald Trump amerikai elnökkel májusban tartandó csúcstalálkozóján is jelezni fogja hajlandóságát a tárgyalások folytatására. A Nikkei cikke szerint azonban az Egyesült Államok arra gyanakszik, hogy Észak-Korea ezzel csak időt akar nyerni, és ez szerintük egyáltalán nem jelenti még azt, hogy az egyeztetések valóban újra is kezdődnek.

Kínai részről egyelőre nem kommentálták a japán lap értesülését.

A korábbi tárgyalásokon az elszigetelt Észak-Koreai közölte, fontolóra veszi nukleáris arzenálja leszerelését, ha az Egyesült Államok kivonja Dél-Koreában állomásozó katonáit, és visszavonja a nukleáris ernyőként emlegetett biztonsági garanciát, amellyel Japánt és Dél-Koreát védi a térségben.