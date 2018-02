Etiópiában rendkívüli állapotot vezettek be

Rendkívüli állapotot vezettek be pénteken Etiópiában, miután előző nap lemondott posztjáról Hajlemariam Deszalegn kormányfő az elhúzódó belpolitikai válság miatt.

A döntést a kormányzó Etiópiai Népi Demokratikus Forradalmi Front (EPRDF) tanácsa hozta meg pénteki ülésén – jelentette az állami rádió. A közleményből nem derül ki, hogy meddig fog tartani a rendkívüli állapot.

A miniszterelnök lemondását sztrájkhullámok és a még börtönben lévő politikai foglyok szabadon bocsátását követelő tüntetések előzték meg annak ellenére, hogy január eleje óta több mint 6 ezret helyeztek közülük szabadlábra, hogy lecsendesítsék az indulatokat.

A kormányellenes tüntetések az elmúlt hónapokban szinte mindennapossá váltak Oromia és Amhara államokban, később pedig átterjedtek Etiópia egyéb részeire is, aminek következtében több hónapos szükségállapotot vezettek be, amelyet azonban azóta már feloldottak, de most ismét elrendeltek.