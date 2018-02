Európai politikusokat fizetett le Trump volt kampánymenedzsere

Az új vádpont szerint Manafort mintegy 2,5 millió dollárt utalt át titokban a meg nem nevezett európai politikusoknak.

Erről a 2016-os amerikai választási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette bizottság két ügyésze beszélt azon a bírósági meghallgatáson, amelyen Manafort jobbkeze, Rick Gates – aki szintén tagja volt Trump kampánycsapatának, és Manaforttal együtt emeltek vádat ellene a héten – elismerte bűnösségét, és együttműködést ígért a vizsgálóbizottságnak.

Greg Andres és Andrew Weissmann ügyészek a meghallgatáson kifejtették, hogy Manafort és Gates 2012-ben és 2013-ban offshore-számlákról utalt át több mint 2 millió dollárt egy úgynevezett Habsburg-csoport politikusainak, hogy ők aztán kedvezőbb képet fessenek – a többek között amerikai törvényhozókkal tartott találkozóikon is – az akkori ukrán elnökről, Viktor Janukovicsról.

A két ügyész nem nevezett meg konkrétan egyetlen európai politikust sem, és nevek nem szerepelnek a vádiratban, de a Politico című lap tudni véli, hogy egyikük a volt osztrák szociáldemokrata Alfred Gusenbauer lehet, aki 2007–2008-ban Ausztria kancellárja volt.

Manafort a Habsburg-csoport lobbitevékenységét szuperfontosnak nevezte abban a feljegyzésben, amelyet a bírósági meghallgatáson idéztek. A feljegyzésben a lobbista „magas szintű, rendkívül befolyásos politikusok kis csoportját” említette, akik szerinte úgy cselekedhettek Ukrajna érdekében, hogy közben nem voltak látható kapcsolataik az ukrán kormányzattal.

A csatolt dokumentumokból kiderült, hogy az osztrák politikus 2013-ban találkozott az amerikai képviselőház külügyi bizottságának akkori vezetőjével, Ed Royce képviselővel, valamint két republikánus törvényhozóval, továbbá más washingtoni személyiségekkel is. Két washingtoni lobbicég munkatársai is részt vettek a találkozókon, az egyik lobbista pedig később Romano Prodi volt olasz kormányfőt is elkísérte az amerikai törvényhozókkal tartott találkozóira. Paul Manafort ugyanis még két washingtoni lobbicéget is felkért az ukrajnai imázs javítására. Az egyik ilyen cég a Podesta-csoport volt, amelynek alapító-igazgatója Tony Podesta, Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt kampányfőnökének, John Podestának a testvére volt.

Paul Manafort pénteken este szóvivője útján elutasította az újabb vádpontot. A szóvivő közleményéből az is kiderült, hogy Manafort helyteleníti egykori jobb kezének, Rick Gatesnek a döntését, miszerint elismerte bűnösségét és együttműködést ígért a különleges vizsgálóbizottsággal. „Reméltem és arra számítottam, hogy üzlettársamnak lesz ereje a küzdelemhez, hogy bebizonyíthassuk ártatlanságunkat” – olvasható a közleményben.