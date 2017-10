Ez háború – megszólalt a meggyilkolt máltai újságírónő fia

„Maffiaállamról” beszélt annak a máltai oknyomozó újságírónőnek a fia, akit hétfő délután robbantottak fel autójában, kevéssel azután, hogy elindult otthonról a szigetállam északi részén, Bidnija község közelében. Matthew Caruana Galizia, aki a robbanás helyszínének közelében volt, és megpróbálta kimenteni édesanyját az égő járműből, a rendőrséget tehetetlenséggel vádolta. Hozzáfűzte, hogy vannak törvények, illetve olyanok, akik szét akarják verni ezeket, édesanyja pedig közöttük állt.

Daphne Caruana Galizia

Matthew Caruana Galizia bűnrészességgel vádolta Joseph Muscat miniszterelnököt, illetve több vezető politikust. „Felelősek vagytok” a történtekért – üzente keddi Facebook-bejegyzésében.

A fiatalember hangsúlyozta: nem egy átlagos, tragikus gyilkosság történt. „Tragikus, ha valakit elgázol egy busz. Ha vér és tűz van körülötted, az háború” – szögezte le a férfi, aki a nemzetközi oknyomozó újságírókat tömörítő International Consortium of Investigative Journalists szervezetnél dolgozik fejlesztőként és adatújságíróként. A szervezet a gyilkossággal kapcsolatban egyébként tudatta: megdöbbentette az újságírónő halála, és az eset „mély aggodalommal tölti el” a máltai sajtószabadság helyzetét illetően – írja a BBC.

A rendőrség nyomozást indított a gyilkossággal kapcsolatban, és Málta nemzetközi segítséget kért a vizsgálat lefolytatásához.

Sajtójelentések szerint az autó azt követően repült a levegőbe, hogy az újságírónő beindította a járművet. A TVM nevű máltai közszolgálati televíziós csatorna szerint Daphne Caruana Galizia két hete fordult a hatóságokhoz olyan bejelentéssel, hogy gyilkossági fenyegetéseket kapott.

A merénylet estéjén gyertyás emlékmenetet tartottak a főváros melletti Sliemától St.Juliansig. A család egyik barátja, Luke Frendo úgy fogalmazott, Daphne nemcsak újságíró és rettenthetetlen személy volt, de egyben a demokrácia negyedik pillérje is. „A mai gyalázatos gaztett nemcsak egy ember, egy újságíró elleni bűn volt, de a demokráciánk elleni is. Remélem, sőt tudom, hogy a halála nem volt hiábavaló, és biztos vagyok abban, hogy most valaki más fogja átvenni a stafétabotot, remélhetőleg mindenki, aki itt van” – jelentette ki.

Az újságírónő népszerű blogjában – amit akár négyszázezren is olvastak egy nap – egyebek között a Panama-iratok máltai vonatkozásait, illetve a régió korrupciós ügyeit tárgyalta, ezért Joseph Muscat miniszterelnök a sajtószabadság elleni támadásnak ítélte a történteket. Annak ellenére, hogy a sajtómunkás jelentős kritikusának számított, a történteket megmagyarázhatatlannak minősítette.

„Ez egy alattomos támadás volt egyik állampolgárunk és a szólásszabadság ellen” – írta Twitter-üzenetében a miniszterelnök. Egyben utasította a biztonsági erőket a merénylet elkövetőjének felkutatására és felelősségre vonására.

Daphne Caruana Galizia máltai oknyomozó újságírónő autójának roncsa egy út menti mezőn 2017. október 16-án, miután a riportert a gépkocsijába rejtett pokolgéppel a Mostában lévő otthonának közelében meggyilkolták Fotó: Rene Rossignaud / MTI/AP

Az újságírónő egyik nagy port kavart írásában arról cikkezett, hogy a 2016 áprilisában kirobbant offshore-botrány alapjául szolgáló Panama-iratokban megneveztek egy olyan céget is, amely a miniszterelnök felesége tulajdonában áll, és a gyanú szerint titkos számlákon kenőpénzeket rejtett el. Muscat és felesége is hazugságnak nevezte az állításokat. Mindemellett a máltai kormányt már a cikket megelőzően is elérte a botrány. A napvilágra került dokumentumok szerint Konrad Mizzi energiaügyi miniszter és Keith Schembri, Muscat kabinetfőnöke is saját titkos cégekkel rendelkezett Panamában.

Az újságírónő cikkei nyomán az offshore-botrányba keveredett kormányfő júniusban előre hozott választásokra kényszerült, a választásokon a történtek ellenére a miniszterelnök pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.

Daphne Caruana Galizia közkedvelt blogján kívül három évtizede a The Sunday Times of Malta, a The Malta Independent és a Running Commentary adott helyet az írásainak. Tavaly a Politico kifejezetten termékeny újságíróként jellemezte, akinek a hatása országán kívül is érzékelhető volt. Még az újságírónő legvadabb kritikusai is elismerték, hogy Daphne Caruana Galizia kifogástalan a szakmájában.

A Panama-iratok néven ismert offshore-botrány egyébként hazánkat sem kerülte el: a kiszivárogtatott titkos dokumentumok alapján fideszes és MSZP-s politikusnak is volt adóparadicsomban bejegyzett cége. A magyar érintettség kivizsgálására munkacsoportot hoztak létre.