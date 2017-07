Ezért mehet Dobolyi Alexandra New Yorkba

Roppant praktikus – és az ország nemzetközi megítélése szempontjából hasznos – oka van annak, hogy Dobolyi Alexandra végül is nem a moldáv fővárosban, hanem New York-ban lesz diplomata – tudta meg a Magyar Nemzet. Még tavaly jelent meg a hír, hogy a szocialista politikust, volt európai parlamenti képviselőt nagykövetnek delegálja a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), majd nem sokkal később jött a hír, hogy mégsem Chisinau, hanem New York lesz az állomáshelye.

A Magyar Nemzet minisztériumi forrásokból úgy értesült, a döntést személyesen Szijjártó Péter hozta meg és roppant prózai okai vannak: Dobolyi Alexandra ugyanis régóta jó kapcsolatban van Antonio Guterres ENSZ-főtitkárral. – Ha lehet azt mondani, ennek nagyon egyszerű oka van: Guterres évekig a Szocialista Internacionálé elnöke volt, én pedig ugyanennek a szervezetnek a regionális vezetője, így értelemszerűen sokat találkoztunk, de valóban elmondhatom, hogy jó munkakapcsolatban vagyunk – mondta a Magyar Nemzet megkeresésére Dobolyi Alexandra. Hangsúlyozva, hogy ő egyelőre semmilyen értesítést nem kapott arról, hogy kineveznék, csak a sajtóból értesült mindenről, még azok az újságírók sem keresték, akik cikkeket közöltek az esetleges megbízatásáról.

Minisztériumi forrásaink szerint ugyanakkor „nagyjából eldőlt”, hogy Dobolyi Alexandra megkapja a kinevezést New York-ba, mivel ott jobban képviselhetné a magyar érdekeket nemzetközi szinten, mint Chisinauban. – Valóban, az ENSZ-ben talán többet tudnék tenni Magyarországért, mint Moldáviában, de még egyszer mondom, erről egyelőre semmilyen döntés nincs – mondta ezzel kapcsolatban Dobolyi Alexandra.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetésének egyébként nem ez lenne az első politikai szekértáborokon átnyúló döntése. Szijjártó Péter 2015 novemberében például kitüntette Medgyessy Péter volt szocialista kormányfőt a magyar-kínai jó kapcsolatok építésében játszott szerepéért. Idén júniusban pedig Kovács László volt külügyminisztert delegálta Alois Mock egykori osztrák alkancellár, külügyminiszter temetésére. (Ő vágta át jelképesen Horn Gyulával a vasfüggönyt 1989-ben.) Kóka János volt SZDSZ-es gazdasági miniszter, pártelnök szintén jó kapcsolatban áll Szijjártó Péterrel, egy a Figyelőnek adott 2016-os interjúban maga Kóka mondta, hogy rendszeresen találkoznak és időnként a külföldi útjaira is elkíséri a minisztert. Tavaly nyáron az kavart némi vihart, hogy a KKM Eörsi Mátyást, a Demokratikus Koalíció tagját jelölte a Demokráciák Közössége nevű nemzetközi szervezet főtitkárának, innen két éve egyenesen ki akarták zárni Magyarországot. Eörsi Mátyás végül maga lépett vissza a jelöltségtől.