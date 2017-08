Ezúttal síita harcosokkal néz szembe az Iszlám Állam

Hamarosan teljesen körbezárhatják az iraki kormányerők Tell-Áfár városát, amit még 2014 júniusában szállt meg az Iszlám Állam. A város a dzsihadisták utolsó erőssége a Szíriával határos térségben, amit a kormányerőknek a vidéki területekkel együtt még novemberben, több mint egy hónappal a Moszul elleni offenzíva megindítása után sikerült bekeríteniük.

Az iraki miniszterelnök vasárnap virradóra jelentette be, hogy megkezdődött a hadsereg támadása a város felszabadításáért az IÁ uralma alól. A katonai egyenruhába öltözött Haider al-Abádi a televízióban közölte, hogy a dzsihadistáknak nincs más választásuk, mint hogy megadják magukat, vagy meghalnak a Moszultól 70 kilométerre nyugatra fekvő városért vívott harcban. A politikus hozzátette: a hadsereg különféle alakulatai oldalán rendőrök, kurd fegyveresek és a terrorizmus ellen felállított különleges milícia vesz részt a harcokban.

Az iraki kormányerők helyzete azonban még így sem lesz egyszerű. Katonai források szerint mintegy kétezer harcedzett fegyveres lehet a 200 ezer lelket számláló városban. Ha figyelembe vesszük, hogy a kétmilliós Moszult 12 ezer fegyveres védte majdnem kilenc hónapon keresztül, cseppet sem túlzás az, hogy Tell-Áfár végső felszabadítására valószínűleg még hónapokat kell várni, addig akár 100 ezerre is emelkedhet a civil menekültek száma.

A mostani ütközet egyik különlegessége, hogy a 40 ezer kormánykatona mellett ezúttal fontos szerepet kaptak a közel 20 ezer fős Síita Népi Mobilizációs Egységek (PMU, Hasd Al-Shaabi). Ez az esernyőszervezet nagyjából 40 milíciát foglal magába, amelyek elsősorban a síita felekezethez tartoznak, de kisebb számban szunniták, keresztények és a jazidi vallást követő fegyveresek is találhatók a soraikban. A szervezet egységei korábban a Moszul elleni offenzívában is részt vettek, a városba azonban már nem mehettek be, mert Bagdad attól tartott, hogy a síita fegyveresek jelenléte kiélezné a felekezeti ellentéteket a szunnita többségű városban. Az IÁ terroristái 2014 júniusában mintegy 1700, főként síita újoncot lőttek agyon, akik megszöktek a Tikrít város melletti Speicher katonai táborból, és megadták magukat a szélsőségeseknek. A holttestek egy részét a Tikrítet átszelő Tigris folyóba dobták, de a legtöbb újoncot tömegsírokba lőtték. Ezért sokan attól tartottak, hogy a síita harcosok bosszúhadjáratot folytatnának Moszulban. Így az ő feladatuk végül az lett, hogy Moszultól nyugatra egy átkaroló hadművelettel délről észak felé elérjék a pesmergák, vagyis a kurd fegyveresek állásait: a katonai akció múlt év novemberében sikeresen végződött.

Az iraki biztonsági erők Tell-Áfárnál:

A PMU számára ugyanakkor Tell-Áfár már elvesztette a stratégiai jelentőségét. A szervezet legfőbb célja ugyanis az volt, hogy Irakon keresztül biztosítson egy folyosót Irán és Szíria között, ezt pedig idén májusban el is sikerült érniük, mikor az IÁ erőit elűzték a Szindzsár-hegység területéről. Habár a szíriai határ túloldalát egyelőre a dzsihadisták ellenőrzik, a szíriai kormányerők előrenyomulásával újra helyreállhatna északon a „síita félhold”.

Az eddigi hírek szerint a síita milíciák azonban továbbra is teljes erőbedobással harcolnak Tell-Áfárnál: kedden a kormányerőkkel közösen behatoltak a városba, ahol teljes mértékben felszabadították az északnyugati részén található al-Kifáh, valamint a város déli részén fekvő an-Núr negyedet.

A terrorkalifátusnak Tell-Áfáron kívül az észak-iraki Kirkuk és nyugat-iraki al-Anbár tartományokban is vannak erődítményei. A szakértők arra számítanak, hogy Tell-Áfár bevétele után az IÁ kirkuki területei kerülnek sorra, ami után a szíriai határ megtiszítása következhet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.24.