A Facebookon parazitázik a volt szlovén kormányfő

Parazitázva rontott neki szlovén művészeknek a Facebook-oldalán Janez Jansa egykori miniszterelnök. A volt kormányfő csütörtökön tett ki oldalára egy manipulatív kép-összeállítást, melyen a neki nem tetsző alkotókat állítja szembe ápolókkal, gyári munkásokkal. A kép felett arról ír: a „romokban lévő baloldal” minden korábbinál inkább szégyent hoz az országra azzal, hogy „gúnyt űz közös nemzeti szimbólumainkból.” Jansa felháborítónak tartja, hogy az ábrázoltakat „művészetnek állítják be”, ha valakinek pedig mindez nem tetszik, abból gúnyt űznek. A korábbi kormányfő ezután azzal hergel, hogy az ilyen művészeket „a ti pénzetekből” fizetik ki. – Elég volt ebből, le a parazitákkal – zárja sorait a volt miniszterelnök.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Jansa által kitett poszt jobb felső képe nem egyértelmű, honnan származik. A meztelen felsőtesttel kutyáját simogató nő képe kapcsán több kommentelő is az állatvédelmiket riasztotta volna, egyesek egyenesen zoofíliát sejtve a háttérben.

A volt miniszterelnök által posztolt kép bal felső sarkában Simona Semenic kilenc évvel ezelőtti fotóját látjuk. A performance-művész ezen várandósan áll, önmagát egy hastájékon kivágott szlovén zászlóval körbecsavarva. A kép kapcsán több szlovén jobboldali is a nemzeti szimbólumok meggyalázásáról beszélt, de a Jansához kötődő Nova24 TV is felháborodottan számolt be a fotóról, a művészet fogalmának devalválódásáról írva és a modern alkotásokon értetlenkedve.

A balhé azt követően robbant ki, hogy szerdán átadták az idei Preseren-díjakat, és az alapítvány elismerésével kitüntette Semenicet is. Mellette olyanok részesültek még ebben, mint Marko Brdar filmes, Matej Puc színész vagy Valentina Turcu balett-táncos. Az alapítvány hat művészt díjazott, emellett pedig a két Preseren-díjat Boris A. Novak költő és Janez Mejac balett-táncos-koreográfus kapta. Az elismerés France Preseren romantikus költőről kapta a nevét, akinek február 8-ai születésnapja egyben a kultúra napja is Szlovéniában.

Semenic nem kívánta kommentálni a kilenc évvel korábbi képe kapcsán most kitört botrányt, a Beletrina könyvkiadó igazgatója, Mitja Cander viszont értetlenségének adott hangot. Mint a Delónak elmondta, meglepte, hogy a jobboldaliak dühösen reagáltak, miközben a szellem és a kreativitás szabadságára lenne szükség. Más szlovén művészek is úgy vélték, hogy a provokáció bizonyos esetekben a művészet részét képzi. Az egyik legismertebb szlovén rendező, Damjan Kozole pedig Facebook-oldalán ítélte el, hogy a művészekről csak mint parazitákról írjon a volt miniszterelnök.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Nova24 TV egyébként a Skandal24 nevű bulvárlappal együtt nemcsak a szlovén ellenzéki SDS-hez, de Habony Árpádhoz is köthető. Mint a Mladina szlovén lap tavaly feltárta, bár a Nova24 TV anyagilag elég rossz helyzetben volt, magyar vállalkozók beszállásával sikerült stabilizálni az állapotát. Ahogy azt a Vecer is írta, Habony Schatz Péteren keresztül is egyengeti a szlovén médiaügyeket, akihez a Ripostot kiadó cég is tartozik. A Vecer szerint egyébként a Skandal24 a Ripost szlovén megfelelője, és félő, hogy az országban is hasonló médiaviszonyokat alakítana ki az SDS, ha hatalomra kerülne, mint Magyarországon a Fidesz. Az SDS nemrég pártfinanszírozási botrányba is került: a szervezet tavaly 450, majd 60 ezer eurós hitelt is felvett a szlovén lapkiadó cég, a Nova Obzorja többségi tulajdonosa segítségével. Ez a többségi tulajdonos nem más, mint a Ripost Média Kft.

Janez Jansa 2004 és 2008, illetve 2012 és 2013 között volt Szlovénia miniszterelnöke. Az országot jelenleg a baloldali Modern Közép Párt vezeti, a miniszterelnök pedig 2014 óta Miro Cerar. Jansát egyébként 2014-ben két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, miután nem tudta igazolni a bankszámláján lévő 210 ezer euró eredetét.