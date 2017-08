Fehérek elleni diszkriminációt lát az amerikai egyetemeken a Trump-kormány

A Trump-kormány igazságügyi minisztériuma arra készül, hogy vizsgálatot, esetleg pereket is indítson egyetemek ellen, amelyek felvételi gyakorlata a gyanú szerint diszkriminálja a fehér bőrű jelentkezőket – írj a New York Times egy belső jelentésre hivatkozva. A dokumentum szerint egyes, meg nem nevezett egyetemeken és főiskolákon „szándékos faji alapú megkülönböztetés” tapasztalható, amelyek ellen fel kell lépni.

Az amerikai felsőoktatásban számos helyen alkalmaznak pozitív diszkriminációt a kisebbségi – elsősorban fekete és latin – jelentkezőkkel szemben, előnyben részesítve őket más, magasabb pontszámot kapó jelentkezőkkel szemben. Ez ugyan lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű diákoknak is, de más szemszögből nézve megnehezíti a fehér és az ázsiai jelentkezők dolgát is, hiszen nekik kevesebb hely marad, amiért jobban meg kell küzdeni.

A felsőoktatásban működő pozitív diszkrimináció kritikája is jelzi a Trump-kormány és a Jeff Sessions által vezetett igazságügyi minisztérium konzervatív fordulatát. A New York Times szerint ebbe a sorba illeszkedik még a választói regisztráció megnehezítése, a melegek és transzneműek jogainak korlátozása vagy a rendőrségi reform is.

Roger Clegg, a Reagen- és az első Bush-kormány magas rangú tagja, aki jelenleg a Center for Equal Opportunity (Egyenlő Esélyek Központja) konzervatív szervezet elnöke, üdvözölte az ötletet, amely szerinte már rág esedékes lett volna. „A polgárjogi törvények szándékosan fogalmaznak úgy, hogy mindenkit védenek a megkülönböztetéstől. Gyakran előfordul a diszkrimináció nemcsak a fehérek, de az ázsiai-amerikaik ellen is” – mondta.

Kristen Clarke, a liberális törvényhozókból álló Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law (Jogászok bizottsága a polgári jogokért a törvény előtt) azonban bírálta a szerinte mélyen nyugtalanító kezdeményezést. Az ötlet szerinte káoszt okozna, és az egyetemeknek és főiskoláknak attól kellene félniük, hogy a kormány beavatkozik a munkájukba, és megbünteti őket csak azért, mert igyekeztek fenntartani a sokszínűséget az intézményekben.

Az igazságügyi minisztérium nem kívánt részleteket közölni a tervről, és nem tette lehetővé azt sem, hogy a New York Times interjút készítsen John Gore-ral, a polgárjogi részleg vezetőjével.