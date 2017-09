Fél magyarországnyira zsugorodott össze az Iszlám Állam

A helyzet radikálisan megváltozott. A kormány megalakulása előtti időszakkal összevetve korlátozott fegyveres kapacitással, Bagdad és a déli tartományok védelméből offenzívába mentünk át, és sorra szabadítjuk fel a városokat, a körzeteket – e szavakkal jellemezte az Iszlám Állam (IÁ) elleni harc állását a hét elején Saad al-Khadisi, az iraki kormány sajtótitkára. Azt is elárulta: napjainkra az iraki biztonsági erők a terroristák által valaha uralt területek 90 százalékát visszaszerezték. A tájékoztatásból emellett megtudhattuk azt is, hogy 2,2 millió menekült már vissza is tért a terroristáktól megtisztított területekre, a hadsereg pedig most készíti elő Havidzsa és a környező települések felszabadítását, amit az iraki biztonsági erők a kurdokkal közösen már korábban körbezártak. Így Moszul és Tel-Áfár visszaszerzése után az IÁ újabb területi veszteségek elé néz Irakban, ami után már csak az északnyugati határsáv marad a kezükben.

Hasonló fordulatról számolt be a héten a hmejmimi orosz légi bázison Alekszander Lapin orosz altábornagy is, aki szerint a szíriai csapatok a fegyveresek által uralt területek 85 százalékát visszafoglalták, és már csak 27 ezer négyzetkilométert kell megtisztítani az IÁ terroristáitól. A terrorkalifátus rohamos zsugorodása Szíriában több körülménynek is köszönhető. Miután Donald Trump amerikai elnök a nyár elején leállította a szír ellenzéki felkelők kiképzését és felfegyverzését, a szíriai hadsereg az erői átcsoportosításával látványos sikereket ért el az IÁ elleni harcban Szíria középső részén. Napjainkra már csak egy kisebb terrorista zárvány maradt e területen, amit heteken belül felszámolhatnak a szíriai kormányerők és szövetségeseik. Másrészről a közel három évig a terrorkalifátus ostromgyűrűjébe zárt Dajr ez-Zaur elérésével, majd az oda vezető útvonalak környékének megtisztításával is súlyos területi veszteségeket okoztak a terroristáknak. Nem mellékes az sem, hogy az IÁ egykori fellegvára, Rakka visszafoglalásán dolgozó, a kurdok által dominált Szíriai Demokratikus Erők (SDF) is támadást indítottak Dajr ez-Zaur irányába, majd elérték a városhatárt.

A terrorkalifátus – amely két éve Damaszkuszt, Aleppót és Bagdadot is megközelítette – zsugorodása különösen annak fényében szembetűnő, ha összevetjük azzal a területtel, amit valaha birtokolt. 2014 szeptemberében a terrorszervezet egy Nagy-Britannia méretű egybefüggő területet ellenőrzött Szíriában és Irakban. Ennek nagyobbik része ugyanakkor kősivatag volt, de az IÁ még így is 110 ezer négyzetkilométernyi lakott területet birtokolt e két országban.

A mostani, kevesebb mint fél magyarországnyi területre való visszaszorulás azért is rossz hír a dzsihadistáknak, mert ezzel olyan fontos erőforrásokat veszítettek el, amelyeknek korábban kulcsszerepük volt a terrorszervezet finanszírozásában. A kevésbé lakott területeiken ugyanis gazdag olaj- és gázmezők voltak, amelynek nemcsak a kitermelését, hanem a finomítását is megoldotta a kalifátus. Az eladásokból pedig jókora haszonra tettek szert. Az amerikaiak által vezetett nemzetközi koalíció légicsapásainak köszönhetően az e forrásból befolyt 500 milliós bevétel 2016 közepére 180 milliósra csökkent, a közép-szíriai területek elvesztésével ez az összeg minimális szintre apadt.

A területeinek csökkenésével az IÁ a „lakosságából” is veszít, márpedig az emberek megadóztatásából, illetve zsarolásából 2014-ben még 600 millió dolláros jövedelme volt a terrorszervezetnek. Mivel a kalifátus Szíriában a „lakosságának” 56, Irakban pedig 83 százalékát elveszítette az elmúlt három évben, napjainkra ez a bevételi forrás is a töredékére esett vissza.