Fél nap után eltávolították Kolozsváron a háromnyelvű helységnévtáblát

A tábla eltűnéséről a távirati iroda beszámolója szerint a Kolozsvári Rádió magyar adása adott hírt csütörtökön. A rádió fényképet is közölt közösségi oldalán a kerékpárról, amelyen már csak az ülés helyére hegesztett fémszerkezet látható a háromnyelvű tábla nélkül.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Musai-Muszáj kezdeményező csoport aktivistái szerdán villámcsődület keretében tolták a táblával felszerelt kerékpárt a főtérről a polgármesteri hivatalig, az ellen tiltakozván, hogy egy évvel a jogerős bírósági ítélet kihirdetése után még mindig csak négy többnyelvű helységnévtábla került ki Kolozsvár bejárataihoz a szükséges 16-ból.

A villámcsődület idején kiosztott közleményben a kezdeményező csoport abbeli nézetét hangsúlyozta, hogy

a leparkolt kerékpár „még véletlenül sem hirdetőtábla vagy reklám,

hanem a szólásszabadság jegyében a jogállamiságért véghezvitt művészeti performansz”, és esetleges eltávolítását a szólásszabadság megsértésének tekinti.

A Kolozs megyei törvényszék tavaly február 21-én mondta ki, hogy magyar nyelven is ki kell írni a településnevet Kolozsvár határaiban. Emil Boc polgármester április 7-én jelentette be, hogy nem fellebbez az ítélet ellen. Ekkor azt is közölte, hogy a szabványos Cluj-Napoca – Kolozsvár – Klausenburg tábla fölé egy kőtáblát is kihelyez, mellyel a város római kori eredetére kíván utalni.

A többnyelvű kolozsvári helységnévtábla kihelyezése az elmúlt 17 évben számtalan per tárgya volt,

ezekben azonban a végső döntés rendre a többnyelvűséget elutasító polgármesteri hivatalnak kedvezett. A nyertes pert a Minority Rights kolozsvári egyesület indította, és a perhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott.

A felperes azzal érvelt, hogy noha a 2001-ben elfogadott helyi közigazgatási törvény húsz százalékban jelölte meg azt a küszöbértéket, amely fölött egy település kisebbségi lakosságát nyelvi jogok illetik meg, a jelenleg 16 százalékot kitevő, mintegy ötvenezer fős kolozsvári magyarságot is megilleti a magyar helységnévtábla kihelyezésének a joga. A törvény elfogadásakor ugyanis az 1992-es népszámlálás adatait kellett figyelembe venni, ekkor pedig még a küszöbérték fölött volt a magyarság aránya Kolozsváron. Később a törvénybe egy olyan módosítás is bekerült, hogy a többnyelvű feliratozás olyan szerzett jog, amelyet egy kisebbség akkor sem veszít el, ha időközben a küszöb alá süllyed a számaránya egy településen.