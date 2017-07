Feladják a jogi harcot a súlyos beteg kisfiú szülei

Amerikai orvosa szerint már késő megkezdeni a súlyosan beteg brit kisfiú, Charlie Gard kezelését az Egyesült Államokban. A szülők feladják a küzdelmet, hogy külföldre vihessék a gyermeküket – adta hírül a BBC.

A brit közszolgálati adó úgy tudja, a szülők jogi képviselője már közölte a legfelsőbb bírósággal, hogy elfogyott az idő, nem küzdenek tovább jogi eszközökkel azért, hogy Amerikába vigyék Charlie Gardot, ahol kísérleti kezelést kapott volna.

Korábban megírtuk: a 11 hónapos Charlie Gard súlyos genetikai betegséggel küzdött. A brit orvosok meg voltak győződve arról, hogy nincs gyógymód a betegségre és inkább le kellene őt kapcsolni a gépekről. Nem járultak hozzá ahhoz, hogy a gyermeket kísérleti kezelésre az Egyesült Államokba szállítsák.

Döntésüket azzal is indokolták, hogy az agya visszafordíthatatlanul és súlyosan károsodott. A szülők bírósághoz fordultak, de a brit bírói fórumok és az Emberi Jogok Európai Bírósága is a kezelés ellen döntött azzal az indoklással, hogy a kísérleti kezelés nem szolgálja a gyermek érdekét, szenvedést okoz neki, és kevés az esélye, hogy a kezelés sikeres lesz.

Az ügy nagy nyilvánosságot kapott, Ferenc pápa is a szülők mellé állt, támogatva őket abban, hogy Charlie Gardot tovább kezeltessék. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is támogatást ígért a családnak.

Charlie Gard szüleinek támogatói még hétfőn is tüntettek a szülői jogokért a londoni felsőbíróság előtt, ahová a szülők korábban fellebbezést nyújtottak be, hogy ne kapcsolják le a lélegeztetőgépről gyermeküket. A pár azonban Charlie állapota miatt most visszavonta a fellebbezést.