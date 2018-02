Felfegyverezné a tanárokat az amerikai fegyverlobbi, Trump csak a „legjobbakat”

Az amerikai Országos Fegyverszövetség (NRA) ellenzi a fegyvereladások teljes szigorítását, inkább az iskolák biztonságának erősítését javasolja – fejtette ki csütörtökön Wayne LaPierre, a szervezet elnöke a konzervatívok szokásos évi washingtoni konferenciáján.

LaPierre a konferencián elmondott beszédében olyan „valódi és gyakorlatias” megoldásokról értekezett, amelyek szerinte megvédik az amerikai gyermekeket az iskolai fegyveres erőszaktól.

„Muszáj azonnal megerősítenünk iskoláinkat” – fogalmazott az NRA elnöke. Kifejtette, hogy a fegyvereladások előtti ellenőrzéseket kellene szigorítani. Leszögezte, hogy „gyilkosoknak, bűnözőknek, kábítószer-kereskedőknek soha nem szabad lőfegyverhez jutniuk, és meg kell akadályozni, hogy fegyverhez jusson bárki, akit mentálisan alkalmatlannak vagy a társadalomra veszélyesnek ítéltek”.

A fegyverlobbi elnöke sok vonatkozásban Donald Trump álláspontját visszhangozta. Az elnökhöz hasonlóan ő is támogatja, hogy az oktatási intézményekben számolják fel az úgynevezett fegyvermentes övezeteket, mert ezek kifejezetten vonzzák az ámokfutókat, és egyetért azzal is, hogy az oktatók és az iskolai alkalmazottak – nem látható módon – fegyvert viseljenek.

Az ország elnöke ugyanezeket a javaslatokat vetette fel szerdán a Fehér Házban, amikor a múlt heti floridai lövöldözés túlélő diákjait, az áldozatok szüleit és tanáraikat, valamint két korábbi iskolai lövöldözés túlélőit látta vendégül. Csütörtök reggel azonban egy Twitter-bejegyzésben pontosította véleményét. A szerinte félretájékoztató sajtót okolva azt hangsúlyozta: „Soha nem mondtam, hogy adjunk fegyvereket a tanároknak. Azt mondtam, hogy megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy álcázott módon fegyvereket adjunk katonai és egyéb speciális kiképzésben részt vevő tanároknak – a legjobbaknak.”

Trump csütörtök délelőtt, még a konferencia kezdete előtt újabb Twitter-üzenetben erősítette meg: támogatja a fegyvervásárlás korhatárának emelését, kiemelve, hogy legalább huszonegy évesnek kell lennie a fegyvervásárló személynek.

Az NRA már szerda este, szóvivője révén, elutasította a korhatár emelését.

A republikánus politikusokat és aktivistákat összefogó Konzervatív Politikai Cselekvés Tanácsa (CPAC) mozgalom konferenciájára egy héttel a floridai Parkland iskolájában elkövetett, tizenhét halálos áldozatot követelő lövöldözés után kerül sor, meglehetősen feszült légkörben. A társadalom többsége ugyanis – felmérések tanúsága szerint – a fegyvereladás és -tartás szigorítását szeretné, a politikusok egy része viszont hallani sem akar erről. Kedden például a floridai helyi törvényhozásban a politikusok leszavazták még annak a lehetőségét is, hogy egyáltalán napirendre vegyenek erre vonatkozó törvényjavaslatot. Szerdán a The New York Times fizetett hirdetésben hozta nyilvánosságra azoknak a politikusoknak a nevét, akiknek kampányát részben az NRA támogatta.

A republikánus politikusok között akadt olyan is, aki az állította, hogy a lövöldöző ámokfutók demokrata pártiak. Claudia Tenney New York-i republikánus képviselő egy rádióműsorban azt fejtegette, hogy „azok közül, akik tömeggyilkosságot követnek el, túl sokakról derül ki, hogy demokrata pártiak”.

Az NRA elnöke pedig – amellett, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) hanyagságát okolta a floridai mészárlásért – szintén a liberálisokat, vagy ahogy fogalmazott: „az európai típusú szocialistákat” ostorozta azért, mert a fegyvervásárlás szigorítását követelik.

„Gyűlölik az NRA-t. Gyűlölik az alkotmány-kiegészítést. Gyűlölik az egyéni szabadságot” – mondta több mint egyórás beszédében Wayne Lapierre, utalva az alkotmány második kiegészítésére, amely minden amerikai állampolgárnak lehetővé teszi a szabad fegyvervásárlást és fegyvertartást.