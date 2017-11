Felforgatja az amerikai politikát egy szexuális zaklatási botrány

Párttársai is kínosnak tartják Roy Moore alabamai republikánus szenátorjelöltet, akit már hét nő vádolt meg zaklatással, illetve kiskorúval folytatott, törvénytelen szexuális kapcsolattal. Bár a volt főbíró – akit kétszer is vallási fundamentalizmusa miatt távolítottak el Alabama legfelsőbb bíróságáról – tagadja a vádakat, a Republikánus Párt vezetői arra kérték, lépjen vissza.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Korábban Moore a republikánus elit által támogatott Luther Strange ellenében nyerte meg a republikánus előválasztást, így ő indulhat decemberben az állam megüresedett szenátori székéért. A kampányban meglepetésre őt támogatta Steve Bannon, az úgynevezett alt-right központi figurája, a Breitbart News hírportál vezetője, Donald Trump elnök volt stratégiai főtanácsadója is. Bannon szeptemberben még arról beszélt, hogy szerinte Moore győzelmével megnyílnak a zsilipek, és országszerte esélyük lesz a regnáló republikánus tisztviselők kihívóinak az előválasztásokon.

Csakhogy a zaklatási ügy miatt most másfajta politikai változások következhetnek be: a demokratáknak nyílt esélyük arra, hogy elhódítsanak egy mély-déli államot, ahol utoljára 1990-ben választottak demokrata szenátort. Bár Moore kényelmesen vezetett demokrata ellenfele, Doug Jones volt szövetségi kerületi ügyész előtt, a legfrissebb felmérés szerint már döntetlenre állnak, vagyis Jones akár nyerhet is. Ha tényleg nyerne december 12-én, az igazi politikai földrengés lenne, óriási pofon az elnök és a republikánus kongresszusi többség számára. Ha ugyanis Alabamát át tudják fordítani a demokraták, nyerhetnek akárhol.

Nem véletlen, hogy Mitch McConnell képviselőházi republikánus frakcióvezető – a Politico információja szerint – már arról tárgyal, hogy egy jogi trükkel – Luther Strange megbízott szenátor lemondásával – új időközi választást kényszerít ki, semmissé téve a december 12-re kiírtat, így van esélye másik jelöltet állítani Moore helyére. A kétségbeesés szintjét mutatja, hogy még az is felmerült, a korábbi szenátort és jelenlegi igazságügyi minisztert, Jeff Sessionst küldik ismét harcba nem hivatalos republikánus jelöltként.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ezeket az ötleteket egyelőre elvetették, Trump pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyta az alabamai választással kapcsolatos újságírói kérdéseket. A Politico viszont úgy tudja, a Fehér Házban és a kongresszusban is erről az ügyről beszélnek. A döntést nehezíti, hogy Moore-nak esze ágában sincs visszalépni, sőt, ellentámadásba ment át: ügyvédje megkérdőjelezte az egyik nő szavahihetőségét, mert szerinte csak személyes okokból – Moore volt a bíró a válóperében, 18 évvel ezelőtt – vádolja a jelöltet.