Feltörhették John Kelly kabinetfőnök mobilját

Az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház gyanúja szerint John Kelly kabinetfőnök telefonját feltörték – jelentette helyi idő szerint csütörtökön a Politico washingtoni hírportál.

Három, meg nem nevezett kormányzati tisztségviselőre hivatkozva a Politico azt írta, hogy a kabinetfőnök mobiltelefonját még tavaly decemberben törhették fel, s a Fehér Házban amiatt aggódnak, hogy hackerek vagy külföldi kormányzatok férhettek hozzá Kelly adataihoz.

John Kelly január óta belbiztonsági miniszter volt, Donald Trump elnök júliusban, Reince Priebus menesztésekor kérte fel a Fehér Ház kabinetfőnöki posztjára

A lap információi szerint az informatikai szakemberek nyáron észlelték a mobiltelefon feltörését, amikor John Kelly segítségért fordult hozzájuk, arra panaszkodva, hogy a telefon már hónapok óta nem működött megfelelően, írja az MTI.

Az eset szeptember óta ismert lehetett a Fehér Házban, akkor ugyanis feljegyzés készült róla, ami több döntéshozóhoz is eljutott.

Bár a lap szerint nem világos, hogy hozzáfértek-e a telefonban tárolt adatokhoz, a Fehér Ház informatikai részlege arra a következtetésre jutott, hogy a mobilkészülék kockázatot jelent, és nem szabad használni többé. Bill Marczak, a Torontói Egyetem szakértője a lapnak nyilatkozva azt mondta: a legrosszabb lehetőség, hogy a telefon meghekkelői teljes hozzáférést szereztek a készülékhez, mert akkor az adatokon kívül a mobil mikrofonját és kameráját is használhatták volna, mint valami kémeszközt. Az ügy meglehetősen kényesen érinti a Fehér Házat, hiszen jelenleg is belső vizsgálat folyik azzal kapcsolatban, hogy a Trump-családtagok személyes e-maileken intéztek kormányzati ügyleteket is.

A Fehér Ház mindehhez annyit fűzött hozzá, hogy az ügy Kelly privát telefonját érinti, amelyet kinevezése óta alig használt, mert hivatalos kommunikációra a kormányzat által biztosított készüléket használta. A Politicónak nyilatkozó tisztviselő szerint a telefon már nincs John Kellynél, de azt nem árulta el, hol van most a készülék.