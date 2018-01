Fenyegetésbe kódolt béküléssel nyitotta az új évet Észak-Korea

Erős beszéddel köszöntötte az új évet Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun. A diktátor ünnepelte országának sikeres atomprogramját, egyben a nukleáris robbanófejek és ballisztikus hordozórakéták tömeggyártását jelölte meg a 2018-as év céljaként. – Az indítógomb az íróasztalomon van – fenyegette meg az Egyesült Államokat Kim, hozzátéve: Észak-Korea atomcsapást mérő képessége nem fenyegetés, hanem a valóság. A diktátor egyben emlékeztetett az atomprogramjukban idén elért áttörésre, miszerint legújabb hordozórakétáikkal már az Egyesült Államok bármely pontján képesek megelőző csapást mérni.

Mint általában, a diktátor most is jó érzékkel időzítette beszédét. Pár nappal korábban az Egyesült Államok hadseregének korábbi vezérkari főnöke, Mike Mullen a New York-i ABC hírcsatornának adott interjút, ahol a katonatiszt Donald Trump amerikai elnök elhibázott retorikájáról beszélt. Mullen a témával foglalkozó elemzők kritikáját ismételte meg, miszerint Trump felelőtlen fenyegetőzésével semmi mást nem ért el, csak azt, hogy feldühíti Észak-Koreát. – Soha ilyen közel nem álltunk még egy atomháborúhoz – mondta Mullen.

Kim Dzsongun annak ellenére érezheti nyeregben magát, hogy a nemzetközi közösség soha ilyen kemény szankciós politikát nem folytatott az észak-koreai rezsimmel szemben, az ENSZ 2017-ben három szakaszban hozott gazdasági szankciókat Észak-Korea ellen.

A sajtóban megjelent hírek szerint Phenjan igyekszik gondoskodni alternatív forrásokról. A Reuters a napokban írta meg, hogy orosz tankerhajók titokban kőolajat szállítanak Észak-Koreának, egy disszidált észak-koreai diplomata pedig egy japán napilapnak hétfőn arról beszélt, hogy Phenjan komoly összeget követel Tokiótól tizenhárom túsz hazaengedéséért cserébe.

A sötét krimikre hajazó történetek mellett vannak jelek az észak-koreai válság békés rendezésére is. Hétfői beszédében Kim Dzsongun nem csak fenyegetett, de békült is. Mint mondta, mérlegelni fogja, hogy hazája részt vegyen a dél-koreai Phjongcshangban februárban tartandó téli olimpián, a dél-koreai elnöki hivatal üdvözölte a hírt. – Kormányunk kész arra, hogy felújítsa a párbeszédet a két Korea között, legyen az bármikor, bárhol és bármilyen formában – közölte Szöul.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.02.