Ferenc pápa: Európát nem kvóták, hanem emberek alkotják

Hosszú beszédben értekezett Európa jövőjéről szombaton Ferenc pápa; a Vatikán feje a keresztényi hozzájárulásról szóló strasbourgi konferencián emlékeztetett a kontinens gyengülésének okaira.

A pápa szerint a keresztények első és talán legnagyobb ajándéka az lehet, ha emlékeztetnek rá, hogy Európa nem statisztikai adatok tömege – emberek teremtették és alkotják, közös céljaik azonban elvesztek, számokká redukálódtak az intézmények közötti üzengetésben.

„Már nincsenek állampolgárok, csak szavazók. Nincsenek munkások, csak gazdasági mutatók – nincsenek migránsok sem, csak kvóták, a szegényeket pedig eltakarja a szegénységi küszöb”

– fogalmazott Ferenc pápa, aki új szolidaritásra hívta az kontinens lakóit. Mint mondta, a statisztikák hasznosak, de lélektelenek és arra jók, hogy ne nézzünk szembe az igazán fájó problémákkal.

Ferenc szerint Európa gyengülését a 60-as évek óta a születési szám drámai és mesterségesen is elidézett visszaesése okozza – másrészt az is, hogy a kontinens nem nyújt kulturális és anyagi támaszt a felnövekvő generációk számára. Európának egyfajta memóriadeficitje van – ahhoz, hogy a jövője gazdagabb legyen, emlékeznie kell saját múltjára és fel kell idéznie a szolidaritás fontosságát is, mondta a pápa.

A római katolikus egyház vezetője beszélt a migrációról is, amit inkább lehetőségnek, mint tehernek tart. Ferenc szerint az a befogadás nem jelenti a különbségek elmosását: egy közösség akkor igazán befogadó, ha szem előtt tartja a kulturális különbséget, sőt, tanul belőlük.

Ferenc hozzátette: a befogadás nem jelent egyben korlátlan és ellenőrizetlen migrációt – a menekülteket igenis kell ellenőrizni, és komoly személyes felelősségük van abban, hogy megismerjék a befogadó társadalom szabályait, tiszteletben is tartsák azokat.

Ugyanakkor nem állíthatunk falakat pusztán félelemből és közönyből a rászorulók elé

– mondta a pápa, Jézus szavait is idézve: „Mert idegen voltam, és ti befogadtatok” (Mt 25,35).

Ferenc szombati beszédét itthon elsőként a Magyar Szociális Fórum idézte, a közmédia nem számolt be róla.