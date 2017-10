Fidesz-közeli nagykövetjelöltek jönnek

Idén további tizenkét külképviseleten tervez nagykövetcserét a kormány – értesült a Magyar Nemzet. Információink szerint a diplomáciai kinevezésdömping mögött csak részben állnak szakmai okok, a kormány törekvésének hátterében politikai szándék is meghúzódik. Nem csak a nagyköveti mandátumok lejárta miatt van ugyanis szükség a személyügyek lebonyolítására. Külügyminisztériumi forrásunk szerint a 2018-as választások miatt is „szeretné letudni” a megüresedő nagyköveti posztok feltöltését a kormány, ezért több olyan jelölt ügyében is már idén eljárnak, akik egyébként csak jövőre kerülhetnek ki a külképviseletek élére. Ez pedig további spekulációkra ad okot: a parlament külügyi bizottsága előtt meghallgatásra váró, további tizenkét pályázó közül várhatóan sokan a Fidesz holdudvarból kerülnek majd ki.

Ezt a feltételezést erősíti a bizottság hétfőn tartott, zárt ülése is. A tegnap meghallgatott négy nagyköveti-jelölt közül egyedül Nagy Zoltán, Magyarország új NATO-nagykövete rendelkezik a megfelelő szakmai tapasztalattal. A másik három is rendelkezik külszolgálati tapasztalattal, esetükben azonban a politikai háttér szembetűnőbb. Ahogyan arról az Index korábban írt, Csutora Zsolt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti nyitásért felelős helyettes államtitkára és Bus Szilveszter, a déli nyitásért felelős helyettes államtitkár is külszolgálatra pályázik. A két Fidesz-közeli közigazgatási felsővezető mellett szintén tegnap hallgatták meg Konkoly Norbertet – ő korábban a Külügyi Bizottság fideszes elnökének, Németh Zsoltnak volt munkatársa.

Míg azonban a Brazília után a moszkvai nagykövetség élére delegált Konkoly Norbert esetében beszélhetünk előléptetésről, a Fehéroroszország fővárosába, Minszkbe készülő Csutora Zsolt és a Thaiföldre, Bangkokba induló Bus Szilveszter esetében ez már koránt sem biztos. – Kinevezésükkel a kormány elismerte a Keleti- és Déli nyitás politikájának bukását – mondta lapunknak Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista Párt külügyi bizottsági elnöke. Az ellenzéki politikus hétfőn közleményben ítélte el a Fidesz-közeli nagyköveti kinevezését. – Amennyiben a kormány nem függeszti fel a kinevezéseket, akkor a Külügyi bizottság ülésein az MSZP nem fogja támogatni a nagykövetjelölteket – írta közleményében Mesterházy. Megkeresésünkre hozzátette, az MSZP a legjobb, szakmailag indokolt esetben is tartózkodni fog a bizottsági szavazásokkor. – Ha felmerül a politikai kinevezés gyanúja, a jelöltet nem fogjuk támogatni – folytatta a politikus, aki szerint a Fidesz törekvése egyértelmű: a választások elveszítése esetén, a következő négy évre megszerezni fontosabb külszolgálatokat.

– Egy esetleges kormányváltás esetén vissza fogjuk hívni ezeket a nagyköveteket – mondta Demeter Márta, az LMP szakpolitikusa. A képviselő szerint a politikai kinevezések egyrészt arra utalnak, hogy kormányközeli szereplők a külszolgálatok élén keresik a menekülési útvonalakat, másrészt a Külgazdasági és Külügyminisztériumban uralkodó káosz is visszaköszön bennük. – Miközben a külszolgálatokat alig tudják ellátni felkészült diplomatákkal, a budapesti stáb aránytalanul felduzzadt – mondta Demeter Márta, aki szerint a külügyminisztérium mára kifizetőhellyé vált.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.31.