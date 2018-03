First lady a pornósbotrány árnyékában

Két nő – a pornószínésznő Stormy Daniels és a Playboy-nyuszi Karen McDougal – is állítja, hogy lefeküdt Donald Trumppal azután, hogy felesége, Melania életet adott fiuknak, Barronnak. A szlovén exmodell és az elnök között állítólag egyébként sem felhőtlen a viszony az utóbbi időben: többször videóra vették például, hogy nem hajlandó megfogni férje kezét, és több nyilvános eseményre sem kísérte el őt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ráadásul a first lady a protokollt áthágva tavaly június közepéig amellett döntött, hogy nem egy városban fog élni férjével, aki elnöki kötelezettségeit nagyrészt Washingtonból teljesíti, Melania viszont New Yorkban maradt fiuk iskolai tanulmányai miatt. A hűtlenségi botrányok kirobbanása után a first lady lemondta a közös svájci nyaralásukat, sőt, a tengerentúlon annyira népszerű Valentin-napot és a házassági évfordulójukat is külön töltötték. Trump pedig még egy Twitter-posztban sem emlékezett meg egyik napról sem, ami azért is furcsa, mert nem telik el nap, hogy valamivel kapcsolatban ne írna valamit közösségi oldalára. Így a pletykalapok már a válás lehetőségét is felvetették az elnöki párral kapcsolatban.

Az extrémen zárkózott first lady szóvivője, Stephanie Grisham a Twitteren szólt hozzá az elmúlt napok eseményeihez, amelyben kifejtette, hogy „bármennyire is élvezi a média a szaftos pletykákat és a spekulációkat, a kiskorú gyermeket (Barront) ki kellene hagyni ebből az egészből.” Grisham elmondta, hogy Melania most az anyaságra koncentrál és Mar-a-Lago-ban pihen, de emellett a jövőbeli projektjein is dolgozik – utalt a first lady internetes zaklatás megállítására irányuló terveire. A Mar-a-Lagora vonatkozó kijelentésből arra lehet következtetni, hogy a tavaszi szünetet sem töltötték együtt, mert bár pénteken még együtt repültek Palm Beach-re, az elnök vasárnap, amikor a Daniels interjú adásba került, visszautazott Washingtonba. Melania személyesen eddig még semmit sem nyilatkozott az ügyről, de múlt csütörtökön, tőle egészen szokatlan módon, egy közös képet posztolt Trumppal a közösségi oldalára. Ez éppen egy nappal azelőtt történt, hogy a playmate McDougal nyilvános interjúban részletezte volna az elnökkel 10 hónapon át tartó szerelmi viszonyát.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Daniels interjúból az is kiderült, hogy állítólag az elnök és felesége már jóideje külön ágyban alszanak, és hogy Trump 2006-ban azt mondta a pornósztárnak, hogy „ne aggódjon” újszülött fia és Melania miatt. A viszony után Daniels – állítása szerint – jelentős összeget kapott a hallgatásáért amit most visszafizetne. Az elnök persze a Twitteren egyből hazugságnak, álhíreknek nevezte az egykori pornós állításait, de azért egy pennsylvaniai beszédében kiemelte, hogy felesége „nincs most könnyű helyzetben”.

Katherine Jellison, az Ohioi Egyetem amerikai first ladyket tanulmányozó történészprofesszora szerint Melania az eddigi legrejtélyesebb elnökfeleség, és az „amerikai nép emiatt úgy érzi, hogy egyáltalán nem ismerik Mrs. Trumpot. Még mindig nem értik Trumppal való kapcsolatának jellegét sem.” – Alig tart nyilvános beszédeket, hiszen láthatóan kényelmetlenül érzi magát ilyen helyzetben, így nem igazán derül ki miről mi is a véleménye – magyarázta Jellison.

Több szempontból is különcnek számít elődei sorában, hiszen bevándorló, így nem anyanyelve az angol, volt glammodell és ő az elnök harmadik felesége. A korábban meztelenül pózoló Melaniától ráadásul a nagy amerikai divatházak is elfordultak férje politikája miatt, így általában európai tervezők ruháit hordja, amely bár apró részletnek tűnik, mégis van némi jelképes jelentősége az állampolgárok szemében.