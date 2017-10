Fogalmunk sincs róla, hányan haltak meg a szíriai háborúban

Szeptember volt 2017 legvéresebb hónapja a szíriai konfliktusban, legkevesebb háromezer ember vesztette életét – jelentette múlt héten az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (SOHR) nevű emigráns szervezet, amely szerint ezzel 332 ezerre emelkedett a háborúban elhunytak száma. A londoni központú emigráns szervezet számai ugyanakkor csak a dokumentált haláleseteket tartalmazzák, további 143 ezer áldozattal számolnak, akiknek a halálhírét nem tudták megerősíteni. A SOHR 475 ezer halottról szóló jelentését azonban már többen is kétségbe vonták, és nem csupán azért, mert ellenzéki csoportról van szó. A szervezetnek állítólag több mint 230 aktivistája van Szíriában, akik folyamatosan továbbítják az információikat Osama Suleimannak, aki Londonban összesíti a számokat. Így sokan arra hivatkozva kérdőjelezik meg a SOHR számait, hogy – kölcsönös ellenőrzés híján – egy emberen múlik a szervezet hitelessége.

Hogy a fenti számok mérvadóvá váltak a nyugati média számára, az elsősorban annak köszönhető, hogy az ENSZ már 2014 januárjában leállította az áldozatok számolását. Tették mindezt arra hivatkozva, hogy mivel nem tudnak bejutni az országba, a forrásanyagaikat sem tudják ellenőrizni. Így az ENSZ napjainkban már csak hozzávetőleges értékeket közöl az áldozatokra vonatkozóan, legutóbb 400 ezerre becsülték a számukat.

Ennél jóval pontosabbak az Erőszakos eseteket Dokumentáló Központ (VDC) közlései, amely külön adatbázist is üzemeltet a halottakról. Ebből pontosan kiolvashatók az áldozatok nevei, az elhalálozásuk helye és időpontja, illetve az is, hogy mely fegyveres erők miatt vesztették az életüket. A VDC ellenzéki médiamunkásai 153,646 áldozatot tudtak összeszámolni a háború kezdetétől, ami kevesebb mint egyharmada a SOHR számainak.

Nem leszünk közelebb a valós adatokhoz akkor sem, ha a hivatalos szíriai áldozati statisztikákat keressük, mivel Damaszkusz nem közli a háborúban elhunyt katonáinak és rendészeinek számát. Mikor áprilisban az orosz RIA Novosztyi riportere személyesen kérdezett rá a szíriai elnöknél a 2011 óta tartó háború áldozatainak számára, Bassár al-Aszad elmondta: nem igaz az, amit a médiában hallani, hogy százezrek haltak meg a háborúban, inkább tízezrekről beszélhetünk. A szíriai államfő szerint igaz ugyan, hogy több ezren vannak olyanok, akik eltűntek, és így nem tudni semmit sem a sorsukról, nyugaton ugyanakkor a több százezres áldozatszámba beleszámolják a külföldről érkezett terroristákat is. – Így azok a számok, amit a nyugati médiából hallottunk az elmúlt hat évben, nem pontosak, a számok felnagyításával az a céljuk, hogy bemutassák, mennyire szörnyű a helyzet, pusztán azért, hogy ezt humanitárius ürügyként használva beavatkozhassanak Szíriában – fogalmazott.

A szíriai áldozatok számbavételét nagyban megnehezíti az is, hogy a katonai áldozatokat nem ritkán civilként tüntetik fel a különböző harcoló felek, ráadásul jóval magasabb számokat adnak meg olyankor, amikor civilek esnek áldozatul. Ez a gyakorlat fordítva is működik: az ellenséges szervezetek veszteségeit sokszor irracionálisan felnagyítják, hogy ezzel is erősítsék a harci morált. De a migrációs helyzet sem könnyíti meg a statisztikák készítőinek dolgát, ugyanis napjainkban nem állnak rendelkezésre olyan adatsorok, amelyekkel összevethetők lennének a háborúban eltűntek nevei a menekültekkel.

Így napjainkra a szíriai áldozatokról szóló adatközlés egy olyan információs háború részévé vált, amelynek a közvélemény befolyásolása a legfőbb célja. A közzétett számok azonban mégsem hagyhatók figyelmen kívül, mert jól jelzik a háborús felek további szándékait. Legutóbb az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy likvidálták az an-Nuszra Front vezérkarát. A tárca szóvivője, Igor Konasenkov vezérőrnagy szerint a szervezet vezére, Abu Mohammad al-Dzsúláni állapota válságos, a szervezet 12 harctéri parancsnoka pedig meghalt. Állítása szerint a Szu–34-es és Szu–35-ös gépek által kedden végrehajtott csapás megsemmisítette Dzsúláni mintegy ötventagú testőrségét is, tíz terrorista pedig súlyosan megsebesült. Habár Konasenkov nem közölte, hogy az orosz harci gépek hol hajtották végre a csapást, a megjelent számok arra utalnak, hogy Oroszország az egyre több biztonsági zóna felállítása ellenére sem tett le arról, hogy teljesen megsemmisítse az Idlib tartományt ellenőrző terrorszervezetet.