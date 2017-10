Fontos beszédre készül Putyin a Valdajon

Fontos és érdekes fellépésre készül Vlagyimir Putyin a Valdaj Klub éves találkozóján, s már a beszédén dolgozik. Erről Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője beszélt a közéleti személyiségeket és Oroszországgal foglalkozó szakértőket felvonultató társaság konferenciájának kezdete előtt. A szóvivő elmondta, hogy Putyin minden évben tiszteletét teszi a fórumon, amelyet nemcsak az orosz álláspont megértetésére, de új irányok bevezetésére is felhasznál.

A téma, mint már néhány éve következetesen, most is a világrend átalakulása, az új kihívások közepette. Az október 16. és 19. között zajló találkozón ezúttal a résztvevők, s maga az elnök is arra keresik a választ, hogy alakul-e a konfliktusokon keresztül új világrend, mennyire lesz, lehet alkotó a jelenlegi rombolás. „ A világ változásban van, a régi berendezkedés fokozatosan összeomlik. A fő probléma, hogy a hidegháború után nem alakult ki szilárd, a kor erőviszonyait, változásait tükröző világrend” – fogalmazott a Valdaj Alapítvány elnöke, Andrej Bisztrickij. Fjodor Lukjanov szerint még csak most lépünk a kardinális átalakulások korszakába, s a feszültség a geopolitikai téren, a gazdasági és a szociális szférában, a kultúrák egymáshoz viszonyulásában csak növekszik, s ezt a bizonytalanságot csak fokozza technológia forradalmi átalakulása és a környezet gyors változása. A Valdaj kutatási igazgatója úgy látja, az átalakulások viharában a vészjelző lámpa már kigyulladt, ami jelzés arra, hogy másként kell közelítenünk a problémákhoz, mint eddig.

A Valdaj Klub idei találkozója immár a 14., és a 130, többségében külföldi résztvevő – köztük lapunk főmunkatársa – az orosz politika irányítóitól arra vár választ, miként viselkedik Moszkva ebben a tisztító viharban. Eközben az orosz társadalom mindenek előtt arra kíváncsi, mikor jelenti be Putyin az indulását a tavaszi választásokon, s milyen programot ígér a jövőre. Bár azt mindenki biztosra veszi, hogy az orosz elnök már készül a következő ciklusára, az indulás bejelentésére elemzők szerint november végén, december elején kerülhet sor.