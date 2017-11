Franciaországba érkezett a lemondott libanoni kormányfő

Franciaországba érkezett szombat reggel Szaad Haríri, a lemondott libanoni kormányfő – írja az Associated Press, melynek egyik újságíró látta, hogy Haríri felesége vele érkezett, a három gyermeke viszont nem. A nap folyamán találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel, aki – mint mondta – a lemondás ellenére elnökként fogadja Harírit, és megpróbál közvetíteni a régióban. Céljuk, hogy megoldást találjanak arra a politikai válságra, amelyet váratlan távozása okozott. A Haríri családjának tulajdonában lévő Future TV libanoni televízió számolt be róla, hogy a politikus megérkezett Párizsba, és ezt az értesülést megerősítette egy, a libanoni politikushoz közeli forrás is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Haríri november 4-én Szaúd-Arábiából közvetített tévéadásban jelentette be lemondását, melyet azzal magyarázott, hogy félti az életét, mert, mert mint állítja, Irán és a Hezbollah radikális síita szervezet rátette kezét az országára.

A libanoni kormány szerint Harírit a szaúdi hatóságok kényszerítették lemondásra, és házi őrizetbe helyezték. Franciaország közvetíteni próbál Libanon ügyében, ezért Macron elnök a múlt héten váratlan látogatást tett Rijádban. Ennek során egyeztetett Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel és a libanoni politikussal, majd családjával együtt meghívta őt Franciaországba. A tárgyalást követő lépések egyelőre nem világosak, nem lehet tudni, hogy a volt kormányfő Párizsban marad, vagy visszatérne Libanonba.