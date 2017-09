Füst gomolyog a San Franciscó-i orosz főkonzulátus felett

Egy nappal azután, hogy a Trump-adminisztráció felszólította Moszkvát, hogy szombatig zárja be washingtoni és New York-i konzulátusának egy-egy hivatalát és San Franciscó-i főkonzulátusát, utóbbi kéményéből erős fekete füst kezdett gomolyogni, amire a tűzoltók is a helyszínre siettek – írja az AP hírügynökség.

Munkájukra azonban nem tartottak igényt a konzulátus épületéből kijövő tisztviselők. Az AP újságírója hallotta, amint azt magyarázzák a tűzoltóknak, hogy a kandallóban égetnek valamit, nincs semmi gond.

Mindezt a San Franciscó-i tűzoltóság szóvivője is megerősítette, és hozzátette, fogalma sincs mit égethettek a kandallóban egy igencsak forró nyári napon.

A San Franciscó-i egyébként az Egyesült Államokban legrégebb óta fennálló orosz főkonzulátus, a dolgozók pedig igyekeznek időben befejezni a szükséges műveleteket a megadott szombati záráshoz.

Az égetés azután történt, hogy törvénytelen lefoglaláshoz hasonlította Washington lépését Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója pénteken Moszkvában. „Az amerikaiak ismét tulajdont vesznek el” – hangoztatta újságírónak.

A tisztségviselő szerint az Egyesült Államok, összesen öt, diplomáciai védettséget élvező objektumot „vett el”, beleértve a decemberi lefoglalásokat is. Mint mondta, volt egy hatodik ingatlan is, amelytől megfosztották Oroszországot, de az bérlemény volt. „Ez egyszerűen törvénytelen lefoglalás” – fogalmazott. Az elnöki tanácsadó szerint Moszkva higgadtan átgondolja majd, hogy milyen ellenlépéseket tegyen.