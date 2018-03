Gázmérgezésben haltak meg a turisták

Holtan találtak egy négytagú családot Mexikó kedvelt turistaövezetében – adta hírül a helyi rendőrség szombaton. A tragédia áldozatai, Kevin, Amy, Sterling és Adrianna Sharp az egyesült államokbeli Iowából érkeztek Tulumbe, hogy ott töltsék a vakációjukat. A rokonságnak azonban gyanús lett, hogy Amy csak megérkezésükkor küldött egy üzenetet szüleinek, azt követően semmit sem tudtak róluk, és elérni sem sikerült őket. Főleg, hogy terveik szerint kedden, március 20-án már ismét az USA-ban kellett volna lenniük, mert meg akartak nézni egy kosárlabdameccset.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Miután jelentették eltűnésüket, szállásuk átvizsgálásakor pénteken meg is találták a holttesteket. Az áldozatok a jelentések szerint addigra körülbelül 48 órája halottak voltak. A hatóságok kizárták az öngyilkosságot és az idegenkezűséget is. A szakértők most azt vizsgálják, a házban, ahol a család megszállt, milyen a gázbekötés. A Reuters tudósítása szerint az ingatlan tulajdonosát terhelheti a felelősség az eset miatt.

Ugyanakkor az amerikai lapok arra is emlékeztettek, nem ez az első eset, hogy hasonló problémák miatt halnak meg turisták Mexikóban. 2010 novemberében egy Playa del Carmen melletti hotelben öt kanadai kiránduló vesztette életét gázrobbanás következtében. Akkor azonban a helyi bíróság mégsem hozott elmarasztaló ítéletet a szálloda üzemeltetői ellen.