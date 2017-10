Gellert kapott a katalán függetlenségi beszéd

Nemcsak a híveit, de a politikai ellenfeleit, a madridi vezetést és a világ közvéleményét is sikerült meglepnie és összezavarnia a katalán elnöknek kedd este a parlamentben elmondott beszédével. Már akkor látszott, hogy gellert kapott a függetlenedési lendület, amikor a várva várt ülés és a bejelentés jó órás késéssel kezdődött, először megtelt az ülésterem képviselőkkel, majd mindenki kivonult. A barcelonai utcákon elmaradt az önkívület, az emberek láthatóan elképedve igyekeztek megtudni, mit is kell a katalán elnök szavai alatt érteni. Az értetlenkedést, a bizonytalanságot Carles Puigdemont papírból felolvasott beszéde váltotta ki, szerdán a spanyol miniszterelnök magyarázatot is kért tőle, hogy akkor végül is függetlenedik Katalónia vagy nem.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mert ha igen, Madrid készen áll az alkotmány 155. paragrafusát életbe léptetni, vagyis a katalán autonómiát felfüggeszteni, az országrész irányítását átvenni és például új választásokat kiírni. Madrid és Barcelona viszonya tehát lényegében a kedd esti beszéd óta sem változott, a politikai bizonytalanság nem csitult. De míg a radikális függetlenségpárti Puigdemont kétkulacsos beszédével időt és tárgyalási lehetőséget szeretne szerezni magának és Katalóniának, Rajoy a jog betűjéhez ragaszkodva akar túllendülni az alkotmányos válságon. A spanyol kormányfő szerdai televíziós beszédében azt mondta, Katalónia vezetése készakarva teremtett bizonytalan helyzetet, és meglebegtette, hogy ezt csak az autonómia felfüggesztésével lehet nyugvópontra helyezni. A katalán elnök válaszától függ, mi történik a következő néhány napban – fogalmazott Rajoy, visszadobva a labdát Puigdemont-nak.

Az elnök furcsa beszéde mögött a katalán politikai pártok közötti széthúzás, ebből adódóan tehát taktikázás áll. Puigdemont hárompárti szövetségében eltérő nézetek uralkodnak a szakítás mikéntjéről, létezik egy radikális és egy átmenetet pártoló irányvonal is. És abból a nézőpontból is érthető Puigdemont óvatossága, hogy az utóbbi egy hétben számos cég döntött arról, hogy székhelyét Katalónián kívülre helyezi.

Rajoy eközben a spanyol alkotmány reformjának tanulmányozásáról állapodott meg Pedro Sánchezzel, az ellenzéki Spanyol Szocialista Munkáspárt főtitkárával. „Az alkotmány védelmének legjobb módja annak megreformálása” – fogalmazott az ellenzéki vezető szerdai sajtótájékoztatóján. A szocialista politikus kijelentette: támogatják a spanyol kormány kezdeményezését, hogy a katalán elnök tisztázza, mit mondott pontosan keddi parlamenti beszédében. A spanyol oldalon egység mutatkozik Katalónia ellenében, ha a katalánok azzal a válasszal jönnek, hogy kedden függetlenedtek, akkor a szocialisták teljes mellszélességgel támogatják Rajoyt a 155. paragrafus megnyitásában.

Az autonóm jogkörök felülvizsgálata mindettől függetlenül megindult, egy bizottságnak fél éve van arra, hogy áttekintse, miben lehet szélesíteni, átalakítani a katalánoknak adott önrendelkezést. Elemzők szerint a helyzet a leghátrányosabban magukat a katalánokat érintheti, a hosszú bizonytalanság az üzleti élet számos szektorára hatással lehet. Nemcsak Spanyolország, hanem Katalónia is járatlan útra lép, ha életbe lép a 155. paragrafus. Nem tiszta például, hogy a helyi, katalán rendfenntartó erőknek ki fog parancsolni, és mennyi marad a választott képviselők cselekvési szabadságából.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.12.