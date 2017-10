Tíz lőfegyverrel is felszerelkezett a szállodaablakból gyilkoló magányos farkas

Legalább 50 halálos áldozata van a vasárnap esti Las Vegas-i fegyveres támadásnak, és legalább 200-an megsebesültek – közölte hétfőn Nevada amerikai szövetségi állam rendőrfőnöke. A támadót a rendőrök lelőtték a Mandalay Bay Hotel és Kaszinó 32. emeletén. A merénylő innen lőtt sorozatlövő fegyverekkel (a CNN beszámolója szerint legalább tíz volt nála) a vonuló tömegbe, akik egy countryzenei fesztiválon vettek részt. Az áldozatok között szolgálaton kívüli rendőrök is voltak. Las Vegas-i magyar Facebook-csoportokat böngészve úgy tűnik, magyarok még csak a környéken sem nagyon tartózkodtak.

– 10-15 percig tartott a lövöldözés. Az életünkért rohantunk – mondta a CNN-nek a fesztivál egyik vendége. Egy másik nő azt mondta, mindenki azonnal leguggolt, amikor az első dörrenéseket meghallotta. Amikor úgy tűnt, abbamarad a lövéssorozat, sokan rohanni kezdtek, de nem jutottak messzire. – Sosem akart véget érni – nyilatkozta a szemtanú. Egyes beszámolók szerint az emberek fejvesztve, egymáson áttaposva próbáltak menekülni.

Sebesült férfit visznek a Las Vegas-i Tropicana szállodában 2017. október 1-jén Fotó: Chase Stevens / MTI/EPA

Az éppen koncertező Jason Aldeant és zenekarát azonnal lemenekítették a színpadról. A countryzenész az Instagramján arról írt, szörnyűséges este volt, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. – Fáj a szívem azt látva, hogy ez megtörténhet bárkivel, aki csak egy jó estét akar kiélvezni – közölte Aldean. Egy másik countryzenész, a közvetlenül Aldean előtt koncertező Jake Owen arról beszélt a CNN-nek, hogy mindenki szemében látta a káoszt és a félelmet, amikor az első lövések eldördültek. – Sosem úgy lépünk színpadra, hogy ilyen eseményekre számítunk. De az efféle esetek a valóság részévé válnak. Együtt kell szembeszállnunk ezekkel a gyáva alakokkal – jelentette ki az énekes.

Az eseményeket követően Donald Trump amerikai elnök és Mike Pence alelnök is kifejezte együttérzését az áldozatok hozzátartozóival, valamint a sérültekkel és családjaikkal. Pence megköszönte a segítséget azoknak, akik elsőként ugrottak a sérültekhez, valamint a hatóságoknak, hogy a szörnyűségek ellenére is keményen végezték munkájukat. A világ vezetői is részvétüket fejezték ki, valamint támogatásukról biztosították az amerikaiakat.

Egy 64 éves helyi lakos, Steve Paddock volt a merénylő. A hatóságok szerint nem tartozott egyetlen szélsőséges szervezethez sem, és azt feltételezik, egyedül tervelte ki és követte el tettét. Egyelőre fogalmuk sincs, mi lehetett a férfi indítéka. Paddock egyik gépkocsiját is megtalálták. Mindezek ellenére körözést adtak ki egy nő, a másfél méter magas, ázsiai kinézetű Marilou Danley ellen, aki az incidens előtt a férfival utazott. Később a hatóságok közölték, megtalálták a nőt, de azt nem, gyanúsítják-e a támadásban való részvétellel, mindenesetre a seriff „társként” jellemezte Danley-t.

Fedezék mögé bújt rendőr a Las Vegas-i Mandalay Bay luxusszálloda és kaszinó környékén történt lövöldözés helyszínén 2017. október 1-jén Fotó: John Locher / MTI/EPA

A halálos áldozatok számát tekintve a vasárnapi, vegasi esemény a legvéresebb ámokfutás lett az Egyesült Államok történetében. Legutóbb több mint egy éve, a floridai Orlandóban követtek el hasonló léptékű vérengzést, amikor egy magát az iszlám harcosának nevező merénylő egy melegbárban géppuskával lőtt a vendégseregbe. Akkor rajta kívül 49-en hunytak el. Szinte minden évben történik efféle támadás, de a 2012-es esztendő különösen véres volt, amikor három komoly merénylet is történt. Áprilisban egy katolikus egyetem korábbi tanulója ölt meg hét embert, júliusban a Sötét lovag c. Batman-film vetítésén egy Jokernek öltözött férfi gyilkolt meg 12 embert, míg decemberben anyjával, húsz iskolással és hat másik személlyel végzett egy férfi. Utóbbi az addigi legvéresebb iskolai lövöldözés volt az amerikai történelemben.

Ugyan előfordult, hogy az amerikai lövöldözéseket muszlimok követték el, alapvetően nem ez, hanem inkább a nem kifejezetten korlátozó fegyvertartási szabályok állhatnak az újabb merénylet mögött. Ebből a szempontból az várható, hogy ismét kiújul a fegyvertartási szabályok szigorításáról szóló, újra és újra felmerülő vita. Ebben pedig Trump a fegyvertartó kisemberek mellé állhat majd, a kampányát ugyanis támogatta az őket összefogó szövetség. Akiknek a legfőbb érve az szokott lenni, hogy az utakon többen halnak meg évente, mint fegyveres támadásban.

Az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet vállalta támadás elkövetését - közölte a dzsihadisták szócsövének számító Aamák hírügynökség, amely szerint a támadó néhány hónappal korábban áttért az iszlám vallásra. Az Aamák közlése szerint "a Las Vegas-i támadást az Iszlám Állam egyik harcosa követte el, eleget téve a koalíciós országok elleni támadásokról szóló felhívásoknak". A közel-keleti területeiről folyamatosan visszaszoruló Iszlám Államnak számos ellensége van, köztük az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.03.