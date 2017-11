Gina Lollobrigida két alkalommal is szexuális erőszak áldozata volt

A most 90 éves Gina Lollobrigida egy olasz tévéinterjúban számolt be róla, hogy korábban két alkalommal is szexuális erőszak áldozata volt. Először még „19 éves voltam, ártatlan, semmit sem tudtam a szerelemről, ezért nagyon fájt” – emlékezett vissza az olasz filmdíva.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A második alkalom akkor történt, amikor már férjes asszony volt. „Jobb, ha nem beszélek róla. Nem volt bátorságom, hogy feljelentsem a tetteseket” – mondta. A RAI1 csatorna szerda esti Porta a porta című politikai-közéleti show-jában a színésznő nem nevezte meg zaklatóit és a történteket sem részletezte – írja az MTI.

Gina Lollobrigida a cannes-i filmfesztiválon 1950-ben Fotó: Andre Durand / AFP

A történtek súlyosságára utalva megjegyezte: „ha több történik a zaklatásnál, azt nem tudod kitörölni, benned marad, befolyásolja a személyiséget”. A színésznő története egyike a legutóbbiaknak, amelyek a Harvey Weinstein hollywoodi filmmogul ellen felhozott súlyos szexuális visszaélésekkel kapcsolatos gyanúsítások nyomán kerültek nyilvánosságra és a szórakoztatóipar, a politikai, a gazdasági élet, valamint a sajtó szereplőit is elérték.