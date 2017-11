„Gucci Grace”, aki Rolls-Royce-ban szállítja a gyémántgyűrűt

Nem az első eset a történelem során, hogy luxusimádó hölgy miatt robban ki véres konfliktus egy országban. Gondoljunk csak Marie Antoinette esztelen költekezésére, ami akkoriban igencsak nagy ellenszenvet váltott ki a franciákból, akik végül guillotine általi halálra ítélték a szépséges királynét. Úgy látszik, a rizsporos parókák divatba hozójának most Zimbabwéban akadt utódja: a diktátor, Robert Mugabe feleségének személyében, akit sokan az afrikai ország gazdasági és társadalmi szenvedéséért okolnak.

Grace Mugabe nem véletlenül kapta ugyanis a Gucci Grace gúnynevet – az 52 éves first lady fényűző bevásárló körútjai miatt örvend közutálatnak országában. A shoppingtúrákon nem elégszik meg a szerényebb darabokkal; gardróbjában 12 gyémántgyűrű, 62 pár Ferragamo cipő (ezekből egyetlen pár nagyjából 270 ezer forintba kerül) és egy 27 millió forintot érő Rolex óra is föllelhető. Utóbbi darabokon ráadásul még a por sem tudott megülni, hiszen mindet az elmúlt egy évben szerezte be. Grace-nek bőven van hova tenni a rengeteg ékszert és ruhát, amit megvesz, hiszen egy 25 hálószobás villában él 93 éves férjével, és időnként 40 millió forintot is elkölt, ha vásárolgatni támad kedve, szerzeményeit pedig újabban egy 104 milliós Rolls-Royce csomagtartójában szállítja haza.

Az elnökfeleség korábban gépírónőként dolgozott az államfői hivatalban, így ismerkedett meg a nála 41 évvel idősebb Mugabéval, akinek akkori felesége éppen haldoklott. 1996-ban mondták ki a boldogító igent, majd három gyermekük is született. Édesanyjuk nem felejtette el továbbadni a luxus szeretetét – legkisebb fiuk gyakran posztol olyan videókat, ahol 70 ezres pezsgőt szürcsöl.

Ám úgy tűnik, a költekezésnek vége lehet, az 1980 óta tartó diktatúra megdőlni látszik. Mugabe házi őrizetben van, a helyére pályázó Gucci Grace pedig elmenekült. A pletykák szerint Dubajba vagy Malajziába, pontosan ezt még senki sem tudja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.18.