Gyöngyöspatán járt utána a választási esélyeknek az AFP

A Jobbik néppártosodását és választási esélyeit vette górcső alá az Agence France Press (AFP) mai cikkében. A francia hírügynökség felidézi, hogy a Jobbik Európa egyik legkeményebb szélsőjobboldali alakulat volt, amely uniós zászlót égetett, a zsidó származású képviselőket pedig nemzeti kockázatnak nevezte, mostanában azonban középre mozdult - legalábbis úgy tűnik.

Nem mindenki hisz ugyanis a változásban, egy Gyöngyöspatán megszólaltatott cigány tisztségviselő, Fakas János például azt nyilatkozta az AFP-nek, mindegy most mit mondanak, csak tettetnek, a Jobbik nem változott. Farkas azt is felidézi, hogy 2011-ben a Jobbikhoz köthető csoport - utalva ezzel a Magyar Gárdára - vonult fel félelemkeltően a településen.

A cikk felidézi, hogy Vona Gábor, a párt elnöke bocsánatot kért a romáktól, és a magyarországi zsidó közösségnek is üdvözlőkártyát küldött hannuka alkalmából. „Kész vagyok ismét bocsánatot kérni a roma és cigány közösségtől, ha arra van szükség” - nyilatkozta nemrégiben a miniszterelnök-jelölt az AFP-nek is, hozzátéve, senkinek nem kell félnie, ha a Jobbik hatalomra kerül. Arra is rámutatnak, hogy az átalakulás az antiszemita, rasszista pártból néppárttá sokak szerint ugyan gyanúsan gyorsan zajlott, ám Vona Gábor leszögezte, hogy a változást nem taktikázás, hanem a meggyőződés vezérelte.

Sőt, a Jobbik szerint a társadalom szélsőjobboldali rétege ma már inkább a Fideszt támogatja. Ezt támasztja alá lényegében az AFP által megszólaltatott Krekó Péter is. A szakértő úgy véli, a Fidesz ma már olyan szélsőséges, hogy hozzá képest a Jobbik mérsékeltnek számít, még akkor is, ha nyugati mérték szerint politikájuk egyes elemei még mindig szélsőségesnek tűnnek.

A cikk idézi Vonát, aki szerint a Fidesz ellopta pártja szigorú migrációs politikáját, például a határkerítés építésének ötletét. „De nyolc évnyi kormányzás után a Fidesz csak a kerítést tudja felmutatni, csak Sorosról beszélni, ám a magyarok ennél többet akarnak a kormányuktól” - mondta a Jobbik elnöke.

Az AFP úgy látja a Jobbik mögött áll lapunk tulajdonosa, az Orbán Viktor ellen forduló korábbi barát, Simicska Lajos. Szerintük a párt elsősorban az ország szegényebb északi és keleti régióiban található billegő körzeteket célozta meg. Gyöngyöspatától nem messze, Vona Gábor szülővárosában, Gyöngyösön sem egyértelmű azonban a helyzet. „Nekem jobban tetszett a régi Jobbik, amely még keményebb volt a cigányokkal szemben” - idézik például Sarudi Gábort, az egyik helyi boltost. Egy másik, névtelenséget kérő megszólaló azon aggodalmaskodott, hogy még a Jobbik legfelső köreiben is vannak szélsőséges maradványok. Ugyanakkor ennek ellenére azt mondta, Vonára fog szavazni, csak hogy Orbán távozzon.

A hírügynökség is rámutat, hogy míg a közvélemény-kutatások szerint a Fidesz 40 százalékon áll a biztos szavazók között, addig a második legerősebb ellenzéki Jobbik is csak 20-on. Felidézik ugyanakkor a hódmezővásárhelyi sikert, amely megmutatta, hogy egy jelölt mögé besorakozva elérhető jó eredmény. Ugyanakkor emlékeztetnek rá, hogy a Jobbik nem hajlandó együttműködni a „20. századi pártokkal.”

A cikk visszatérve Gyöngyöspatára Farkas Jánossal zárja sorait, aki azt mondja, akkor is inkább Orbán Viktorra szavaz, ha a miniszterelnök bevándorlónak nevezte a romákat, mert ezt a rosszat már legalább ismerik.