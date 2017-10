Haderőfejlesztést és reform szocializmust ígér a kínai vezető

Új korszakba lépett a kínai szocializmus – ez volt a legfőbb üzenete a Kínai Kommunista Párt tegnap kezdődött 19. kongresszusának nyitónapján elhangzottaknak. Az ötévente megrendezett kongresszus a kínai államigazgatás egyik legfontosabb döntéshozó fóruma, és az elmúlt ciklus vitathatatlan sikerei után a közvetítések ünnepi hangulatról számoltak be. A 89 millió főt számláló kommunista párt 2287 küldöttje egy hétig tanácskozik majd a Tienanmen téren fekvő Nagy népi csarnokban, Kína egyre növekvő nemzetközi befolyása miatt az eddigieknél nagyobb médiaérdeklődés kíséretében. Erre utal, hogy mintegy 1800 külföldi és több ezer kínai újságíró akkreditált az eseményre, aminek csúcspontja a párt csúcsvezetésében lezajló káderfrissítés lesz. A Kínai Kommunista Párt új tagjainak kijelölésével az is kiderül majd, hogy a testület bizalmat szavaz-e újabb öt évre a korrupció elleni harcáról is ismert Hszi Csin-ping pártfőtitkárnak, a Kínai Népköztársaság elnökének. Az esemény fontosságát jelzi az is, hogy már több mint egy hete látványos biztonsági lépéseket eszközöltek Peking utcáin. A fővárosban igazolvány-ellenőrző pontokat helyeztek el, a környező településekről rendőröket csoportosítottak át. A Tienanmen tér húsz kilométeres körzetében nem lehetett online szállást foglalni, mások mellett a népszerű turisztikai honlap, az Airbnb szolgáltatásai sem voltak elérhetőek.

A Kínai Kommunista Párt politikai bizottságában jelenleg még érvényes a 68 éves korhatár, ezt azonban egy alkalmas időpontban valószínűleg el fogják törölni, mert Hszi Csin-ping államfő a következő, 2022-es kongresszuson már 69 éves lesz. A következő napok nagy kérdése tehát az, hogy a párt megújult felső vezetésében maradnak-e a nyugdíjkorhatárnál idősebb tagok. Ez ugyanis arra utalhat, hogy a Mao Ce-tunghoz vagy a nagy reformer Teng Hsziao-pinghez hasonló erejű Hszi a 2022-es kongresszuson is újabb ciklusért indulna, bebetonozva ezzel hatalmát.

Az esemény első napjának középpontjában Hszi beszéde volt. A most 64 éves vezető első ötéves ciklusát zárja le, és népszerűségének köszönhetően minden bizonnyal nekifuthat második turnusának. Ez tükröződött Hszi ambiciózus beszédében is, ebben az államfő kétlépcsős tervben foglalta össze stratégiai elképzeléseit. A „Gondolatok a kínai jegyekkel épített szocializmusról egy új korban” című koncepciót több mint három órán át ismertette Hszi Csin-ping. Ennek lényege, hogy 2035-ig végbemenne a kínai szocializmus modernizációja, a reformok folytatásával megerősödött nagyhatalom pedig nagyobb magabiztossággal foglalná el pozícióját a nemzetközi világrendben. – A kínai társadalomnak a kiegyensúlyozatlan fejlődés és az emberek jobb élet iránti vágya közötti ellentmondással kell szembenéznie – mondta Hszi. Ezért figyelmeztetett arra, hogy a materiális javakon túl az 1,4 milliárd fős lakosságnak változó igényei vannak. – A demokrácia, a jogállamiság, az igazságosság, a biztonság és a jobb környezet iránti szükséglet is növekszik – figyelmeztette párttársait a kínai államfő. Előkerült Hszi sokat kritizált, korrupcióellenes háborúja is: az öt évvel ezelőtt indított kampány a közélet megtisztítását célozta, ennek során eddig 1,3 millió tisztségviselőt büntettek meg. Bírálói szerint azonban az elnök arra is felhasználta kampányát, hogy megszabaduljon politikai ellenfeleitől és felszámolja a rivális frakciókat a párton belül. Beszéde alapján Hszit nem tántorította el a nyugatról érkező kritika, az államfő ugyanis leszögezte: bár áttörő győzelmet arattak a korrupció elleni harcban, a kommunista párt a jövőben is felelős biztosítani a „legnagyobb veszély”, a korrupció távoltartását.

Külpolitikai elképzeléseit illetően Hszi ismét hangsúlyozta elköteleződését a globalizáció mellett. Ígéretet tett arra, hogy országa nyitott marad a világra és együttműködik a klímaváltozás elleni küzdelemben. Bár a kínai vezető hangsúlyozta, országának továbbra sincsenek expanzív, világhegemóniát dédelgető törekvései, szavaiból kiderült, az érdekérvényesítés teljes spektrumán további fejlesztéseket jelölne ki. Elképzelése szerint 2035-re Kína nemcsak katonai erőre alapuló képességét, de a nemzetközi térben betöltött kulturális jelenlétét is megerősítené. Hszi kitért a hadsereg fejlesztésének fontosságára is, mint mondta, a 21. század közepére a fegyveres erőknek „világszínvonalúvá” kell válniuk. A következő ötéves ciklusban az eddig helyesnek bizonyult gazdaságpolitikát követné a kínai vezető, vagyis várhatóan tovább emelkedik Kína súlya a magas hozzáadott értéket képviselő innovációs iparágban. Az Egyesült Államok és Kína között kiéleződő kereskedelmi konfliktusra utalva Hszi azt mondta, a kínai vezetés „igazságos” lesz a külföldi cégekkel, megkönnyíti a külföldi tőke kínai befektetéseit és hozzáférését a szolgáltató szektorhoz. Tajvannal kapcsolatban Peking eddigi politikájának folytatását ígérte, határozott akadályozását annak, hogy a sziget külön ország legyen a kontinentális Kínától.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.19.