Hadgyakorlattal fenyegeti az iraki kurdokat Törökország

Hadgyakorlatot kezdett hétfőn a török haderő az Irakkal határos, délkelet-törökországi Sirnak tartományban, Silopi körzetében – közölte a török vezérkar. A török haderő már vasárnap 80 katonai harcjárművel, zömében tankkal jelent meg az iraki–török határvonalon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az autonóm észak-iraki Kurdisztán régió egy hét múlva, szeptember 25-én függetlenségi népszavazást tervez tartani.

Ankara ellenzi a referendumot, mert szerinte az iraki Kurdisztán önállósodása felélénkítené a Törökországban élő, többmilliós kurd kisebbség önállósodási törekvéseit – írja az MTI.

A függetlenedési törekvést diplomáciai eszközökkel is próbálja megakadályozni Törökország: Recep Tayyip Erdogan vasárnap New Yorkba, az ENSZ éves közgyűlésére utazott, és tervei szerint Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyal majd, hogy „Irak oszthatatlan egysége” és az észak-iraki területen élő türkmének védelme mellett érvelhessen.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A török elnök arra is alapozhat, hogy Törökország hosszú idő óta az Egyesült Államok katonai szövetségese, kiemelt stratégiai jelentősége volt a Szovjetunió elleni hidegháború idején is – új szempont ugyanakkor, hogy az Egyesült Államoknak a kurd pesmerga harcosok is komoly támogatást nyújtottak az Iszlám Állam elleni harcban.

A törökországi kurdok függetlenségéért 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) főhadiszállása az észak-iraki Kandil-hegységben található. A PKK-t Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek nyilvánította. A török biztonsági erők és a szakadárok között zajló konfliktusban eddig csaknem 50 ezer ember vesztette életét.

A török vezérkar hétfőn azt írta: a mostani hadgyakorlattal párhuzamosan folytatódik a térségben a PKK elleni harc is.

Az iraki központi kormány alkotmányellenesnek tartja a kurd referendumot, és szombaton katonai beavatkozással fenyegette meg Erbílt arra az esetre, ha a népszavazás erőszakba torkollna, és Irak egységét veszélyeztetné.