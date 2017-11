Hajléktalanoknak, betegeknek és migránsoknak adott ebédet Ferenc pápa

A társadalom peremén élők a világ szemében keveset érnek, pedig a szegények nyitják meg előttünk a Paradicsom kapuit, ők képviselik az útlevelet a mennyországba – mondta a pápa az eseményen.

Hangsúlyozta, hogy a szegények segítése és a szegénység minden formájával szembeni küzdelem evangéliumi kötelesség. Ferenc pápa beszéde szabadon mondott részeiben úgy fogalmazott, nem elegendő tartóztatni magunkat a rossz cselekedettől, jót is kell tenni, embertársaink szeretéséhez nem puszta szavakra, hanem bátor tettekre van szükség. „Isten nem kalauz, aki jegyeket ellenőriz, hanem Atya, aki gyermekeit keresi” – mondta Ferenc pápa.

A pápa szavait a Szent Péter-bazilikában több mint 4 ezren hallgatták: olasz és külföldi hajléktalanok, migránsok, menekültek, szegények, betegek vagy beteget ápoló családok, amelyek ezért anyagi nehézségekkel küzdenek. A misén imádkoztak portugál, lengyel, horvát, kínai nyelven is. Az oltárhoz többek között egy beteg gyermeket nevelő olasz család járult, valamint szegények azzal a kenyérrel, amelyet a római szegénykonyhákon osztanak.

Ezerötszázan a vatikáni audienciateremben kaptak ebédet, köztük százan Ferenc pápával egy asztalnál ültek. A Szent Péter tér mellett felállított kisebb tábori kórházban a rászorulók ingyenes orvosi ellátást kaptak.

A névválasztásával is ezt sugalló Ferenc pápa megválasztása óta a szegények egyházát hirdeti. Az utóbbi években a Szent Péter tér oldalában ingyenes zuhanyzókat nyitottak, ingyenes orvosi és borbélyszolgáltatás működik a rászorulóknak. Ferenc pápa a hozzá tartozó pápai alamizsnahivatal bevételeivel segíti a szegényeket Rómában éppúgy mint a világ számos részén. 2015-ös adat szerint ez a közvetlenül a pápához tartozó hivatal 1,5 millió eurót fordított a szegények megsegítésére.

A pápa 2015-ben hirdette meg az irgalmasság rendkívüli szentévét, és tavaly Szent Márton napján Európa szegényeit hívta meg a Vatikánba, köztük magyarokat is. Tavaly jelentette be, hogy az egyház november 19-ét teszi meg a szegények világnapjává, amelyet most tartottak meg először.

A Szent Péter téren délben mondott beszédében Ferenc pápa a Közel-Kelet és elsősorban Libanon békéjéért imádkozott. Megemlékezett az eltűnt argentin tengeralattjáróról. Köszöntötte a Kassáról érkezett futókat, akik vasárnap szolidaritási maratonon vettek részt Rómában.