Halállal sújtaná a puccsistákat Erdogan

Ünnepélyes keretek között emlékezett meg az egy évvel ezelőtti elvetélt puccskísérletről Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap hajnalban a parlament előtt, miután visszatért Ankarába, hogy beszédet mondjon a törvényhozásban, abban az időpontban, amikor egy évvel korábban a puccsisták lőni kezdték a parlament épületét – írja az MTI.

A tudósítás szerint a parlament előtt ezrek részvételével, nemzeti zászlók erdejében, az államfő tisztelgett a puccsistákkal zajlott összecsapásokban tavaly meghalt 249 civil emléke előtt. Úgy fogalmazott, hogy ezek a mártírok pusztán zászlóval a kezükben és lángoló szívvel szálltak szembe a harckocsikkal.

Még szombaton Isztambulban az ő tiszteletükre emelt Mártírok emlékművét avatta fel a Boszporusznak nevezett hídnál, amelyet később az áldozatok emlékére Július 15. mártírjai hídnak neveztek át.

A hírügynökségek nem számoltak be külön az Ankarában a honatyák előtt elmondott beszédről, de idézték az államfő eleve kemény hangvételű, korábban Isztambulban elhangzott szónoklatát, amelyben megfogalmazta a számára lényeges mondanivalót. Ismételten hangot adott eddig is ismert álláspontjának, miszerint ha a parlament megszavazná a 2004-ben megszüntetett halálbüntetés visszaállításával kapcsolatos esetleges alkotmánymódosítást, feltétlenül aláírná. Úgy fogalmazott: Törökország jogállam, ezért ilyen jogszabálynak a parlamenten keresztül kell átmennie.

Ígérte: ebben az esetben „le kell majd tépni a fejét” mindazoknak, akik a tavalyi államcsínykísérlet felbujtói voltak. Konkrétan megnevezte és egy kalap alá vette a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciát, a törökországi kurd szakadár Kurdisztáni Munkáspártot (PKK), a Fethullah Gülen muzulmán hitszónok irányította nemzetközi hálózatot (FETÖ), valamint az Iszlám Állam terrorszervezetet.

Azt is szorgalmazta, hogy a puccsban való részvétel miatt bíróság elé kerülők ugyanabban a narancssárga rabruhában jelenjenek meg, mint amilyet a guantánamói amerikai bázison hordanak az ottani foglyok.

Erdogan parlamenti beszédét közép-európai idő szerint vasárnap hajnalra, 1 óra 32 percre időzítették, arra az időpontra, amikor egy évvel korábban a puccsisták lőni kezdték a parlament épületét.

A török hadsereg egyes alakulatai 2016. július 15-én kísérletet tettek az államhatalom megdöntésére, utakat, hidakat szálltak meg, illetve lőtték a parlament és az elnöki palota épületét is. Az összecsapásokban hivatalos adatok szerint 249-en vesztették életüket, rajtuk kívül az államfő szerint 35 puccsista halt meg. A lakosság támogatásával a puccsot leverték, amelyet követően a török kormány rendkívüli állapotot vezetett be az országban, és azóta is keményen fellép az általa terrorszervezeteknek tekintett csoportok ellen. Ankara az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónokot vádolja az államcsíny kitervelésével.