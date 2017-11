Halálra ítélhetik a New York-i merénylőt

New Yorkban szerdán vádat emeltek Sayfullo Saipov ellen, aki kedden délután New York Manhattan negyedében teherautóval az Iszlám Állam nevében nyolc halálos áldozatot és több súlyos sebesültet követelő, gázolásos terrorakciót követett el. A férfi hosszas vallomást tett a kórházban.

A hét éve az Egyesült Államokban élő, üzbég származású 29 éves férfi ellen nyolc ember meggyilkolása és egy külföldi terrorszervezetnek, az Iszlám Államnak nyújtott támogatás miatt emeltek vádat. Joon Kim, manhattani főügyész szerint az első vádpont miatt maximálisan kiszabható büntetés az életfogytig tartó szabadságvesztés, míg a második vádpontért halálos ítélet is járhat – írja az MTI.

Később Donald Trump amerikai elnök Twitteren közölte: szerinte ki kellene végezni a merénylőt.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. november 2.

A tíz oldalas vádirat tanúsága szerint Saipov jelezte, hogy nem kíván élni a hallgatás jogával, és a kórházban, ahol megműtötték – miután a merénylet elkövetésekor a rendőrök hasba lőtték – hosszas vallomást tett. Majd szerdán este tolókocsiban részt vett a manhattani bíróságon tartott első meghallgatáson is. Elmondta, hogy azért választotta Halloween napját, mert azt remélte, a lehető legtöbb ember lesz az utcán. Két hónapig készült a merényletre, eredetileg azt tervezte, hogy a Brooklyn-hídon is és a 2001. szeptember 11-i terrortámadás emlékműve közelében kanyargó kerékpáros úton is belehajt a tömegbe. Saipov azt kérte, hogy a kórházi szobájában kifüggeszthesse az Iszlám Állam fekete zászlaját.

Az NBC televízió értesülése szerint a merénylő a kihallgatáson nem mutatott megbánást. A tévé a nyomozásban részt vevő, de meg nem nevezett tisztségviselőre hivatkozva közölte: Saipov nemcsak nem bánt meg semmit, hanem dicsekvően szólt a nyolc halálos áldozattal és 12 súlyos sebesülttel járó terrorakciójáról.

Az NBC riporterei telefoninterjúban megszólaltatták Saipov egyik üzbég honfitársát, a Floridában élő Kobiljon Matkarovot. Matkarov azt állította, hogy jól ismerte Saipovot és semmi nem mutatott arra, hogy terrorcselekményre készülne. „Vidám fickó volt, szerette Amerikát. Állandóan jókedvű volt, állandóan mosolygott” – mondta róla. Matkarov hozzátette: Saipov nemrégiben elköltözött New Jersey államba és az Ubernél dolgozott.

A közösen vizsgálódó New York-i rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) eddigi információi szerint az üzbég férfit különösen az a videó ösztökélte a terrorakcióra, amelyben Abu Bakr al-Bagdádi, a terrorszervezet vezetője arra buzdította az Egyesült Államokban és másutt is élő muzulmánokat, hogy támogassák a terrorszervezet célkitűzéseit.

A vádiratban szerepel az is, hogy nyomozók az Iszlám Állam több ezernyi propaganda-anyagát – videókat, szórólapokat, fotókat – találták meg Saipov mobiltelefonján, a többi között egy olyan videoklipet is, amely azt mutatja, hogy az Iszlám Állam a foglyait lefejezi.

John Miller, a New York-i rendőrség helyettes vezetője újságíróknak azt mondta: minden jel arra mutat, hogy Saipov pontosan követte azokat az útmutatásokat, amelyek az Iszlám Állam közösségi médiájának csatornáin láthatók, és amelyek azt magyarázzák el, hogyan is kell terrortámadást végrehajtani.

Közben az FBI szerdán este bejelentette: körözést adott ki egy másik üzbég férfi, Mukhammadzoir Kadirov ellen. A 32 éves férfit „a támadásban érintett személyként” akarják kihallgatni. William Sweeney, az FBI New York-i irodájának helyettes vezetője azonban nem kívánt válaszolni az újságíróknak azokra a kérdéseire, hogy hol van Kadirov, hogyan került célkeresztbe és mi lehetett a szerepe a merényletben. „Megtaláltuk őt, többet nem mondhatok” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Sweeney.

A CBS televízió szerdán este hírszerzési forrásokra hivatkozva azt közölte: az amerikai hatóságok előtt nem volt ismeretlen Saipov neve, mivel 2015-ben az FBI terror-elhárítási részlegénél egy nyomozás során felfigyeltek a kapcsolatrendszerére. A CBS forrása szerint Saipov kapcsolatban állt radikalizálódott iszlamistákkal, akiknek legalább az egyike üzbég.

Az első rendőri jelentések már kedden este jelezték, hogy Saipov Floridából elköltözött New Jersey államba, ahol Peterson városban élt, az ottani mecsetnek lett állandó látogatója. A kedd délutáni terrorakciót is egy New Jerseyben bérelt teherautóval követte el. Passaic településen bérelte a furgont, amellyel a New York-i Manhattanbe hajtott. Érvényes jogosítványa volt, amelyet New Jerseyben szerzett, majd később Floridában is érvényesítette.

Az NBC televízió közölte: a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai a floridai Tampában nyomoznak, egy olyan házban, amelyet Saipovval hoztak kapcsolatba. Nem világos, hogy a férfi lakott-e ott, vagy valamelyik ismerőse.

Florida kormányzója, Rick Scott eközben közleményt adott ki, amelyben leszögezte: egész Florida imádkozik az áldozatokért, családjaikért és a kiváló rendőrökért.

Bill De Blasio, New York polgármestere korábban arról beszélt, hogy a hatóságok ismeretei szerint New Yorkot nem fenyegeti terrorveszély. „Nem hagyjuk, hogy a terroristák valaha is győzelmet arathassanak. Nem szabad megengedni, hogy vallási alapon különböztessenek meg embereket, egy egész vallás híveit, képviselőit figyeljék meg, ellenőrizzék” – mondta De Blasio. A külföldi halálos áldozatokról szólva – akik Németországból, Argentínából, Belgiumból érkezett turisták voltak – a polgármester leszögezte: „mindörökre New York polgárai” maradnak.

New Yorkban erőteljesen megnövelték a rendőri jelenlétet, különösen a forgalmas közlekedési csomópontoknál. A vasárnapi maratoni futóversenyen pedig egyenruhás és civilbe öltözött rendfenntartók és terrorelhárítók is nagy számban lesznek jelen.

Ismeretes, nyolcan meghaltak és tizenegyen megsérültek, amikor egy kisteherautó biciklisek közé hajtott New York Manhattan városrészében helyi idő szerint kedd délután. A gázolást követően Sayfullo Saipov két fegyvernek látszó tárggyal kiszállt az autóból, és szemtanúk szerint lövést is leadott, miközben azt kiáltotta: Allah akbar. A rendőrség rálőtt a támadóra, majd őrizetbe vette. A férfit hasán találták el a rendőrök, sérülései miatt kórházba szállították.

Saipov, aki az elmúlt hat hónapban az Uber sofőrjeként dolgozott, 2013 márciusában feleségül vett egy üzbég nőt. Házassági anyakönyvi kivonatuk szerint mindketten taskenti születésűek. Ohio államban a férfi bejegyeztetett két vállalkozást is, az egyiket 2011-ben, a másikat 2013-ban teherautósofőrként, gépkocsivezetői engedélyét Florida államba állították ki – az amerikai közlekedési minisztérium adatbázisa szerint.

Az Uber, amely együttműködik a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) a merénylet nyomozásában, közölte, a társaság megvizsgálta Saipov tevékenységét a cégnél, és egyetlen olyan panaszt sem talált az utasoktól, amely a sofőr biztonságosságára utalt volna. A férfi átment a cég ellenőrzési mechanizmusán, mintegy 1400 alkalommal szállított utast.

Volt azonban számos közlekedési kihágása. 2016 áprilisában letartóztatási parancsot adtak ki ellene, mert nem jelent meg azon a bírósági meghallgatáson, amelyen a teherautójának hibás fékjei miatt történt balesetet tárgyalták. Az ügyet végül pénzbüntetéssel megúszta.

Az amerikai sajtóban felidézik, hogy az idén áprilisban a svéd fővárosban, Stockholmban, szintén egy üzbég férfi követett el terrorakciót: teherautóval hajtott a tömegbe, négy embert megölt és tizenötöt súlyosan megsebesített. Az amerikai külügyminisztérium akkor arra figyelmeztette az Üzbegisztánba utazókat, hogy a közép-ázsiai országokban nagy számban élnek iszlamista terrorista csoportokat támogatók.