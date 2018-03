Hamis adatokkal riogatott a Fidesz

Az általános menekült- és Nyugat-ellenes kormánypropaganda hevében Tuzson Bence, a Fidesz szóvivője szombati sajtótájékoztatóján – az MTI tudósítása szerint – azt terjesztette, hogy egy év alatt 70 százalékkal nőttek volna meg Németországban a „bevándorlásra fordított” költségek. Mivel a német költségvetés a bevándorlást nem finanszírozza, legfeljebb a menekülteket támogatja, vélhetően Tuzson is arra gondolt – de így is tévedett. Állításaival szemben a valóság ugyanis az, hogy 2017-ben a német költségvetésben 21,3 milliárd eurót fordítottak a menekültekkel kapcsolatos kiadásokra, beleértve az integrációs programokat és a helyi önkormányzatoknak nyújtott támogatásokat is. 2018-ban pedig 21,4 milliárd euró van e célokra elkülönítve, a növekedés tehát messze nem 70, hanem alig félszázalékos. Ráadásul sem tavaly, sem idén nem nőtt, nő a német költségvetés hiánya a kiadások miatt. Mire megy többek között ez az összeg? Majdnem hétmilliárd euróval támogatja a német állam helyben a menekülést kiváltó okok megszüntetését, szintén majdnem hétmilliárd eurót kapnak a helyi önkormányzatok, amelyek a menekültek elszállásolását intézik, illetve nyolcmilliárd euró megy el a menekültek integrációjára és szociális segélyezésére. Mivel nekik nincs még önálló jövedelmük, az egészségügyi ellátásukat közvetlenül a költségvetés finanszírozza.

Tuzson emellett még azt is állította, hogy a Fidesz legszorosabb német szövetségese, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) által egyedül kormányzott Bajorország a költségvetéséből többet költene a menekültekre, mint a gazdaságra, a környezetvédelemre és az egészségügyre összesen. A kijelentéssel eleve két gond is van. Egyrészről Tuzson az almát hasonlítja a körtéhez, ugyanis miközben a menekültügy összegei csak a költségvetésben jelennek meg, az egészségügyet Németországban nagyrészt nem az állami vagy a tartományi költségvetések, hanem a beszedett egészségügyi járulékokból a magán-egészségpénztárak, illetve részben a helyi önkormányzatok finanszírozzák. Hogy mennyi tehát a német vagy a bajor egészségügy költségvetése, azt a tartományi büdzsékből nem lehet megtudni. Így az az egészségügyi összeg, amit Tuzson a bajor költségvetésben talált, csak töredéke az egészségügyre fordított pénzeknek.

Másrészről azonban a számok még így sem stimmelnek. A bajor költségvetésben 2018-ra közel kétmilliárd euró van elkülönítve a menekültügyi törvény alapján juttatandó kiadásokra, ellátásokra. Ha nagyon megengedők vagyunk, és minden, a bevándorlással összefüggő egyéb költséget is hozzácsapunk, akkor hárommilliárd eurónyi kiadást tervez a bajor szabad állam 2018-ban e téren. Mivel a költségvetés kiadási oldala meghaladja a 60 milliárd eurót, az összeg, ami a menekültek befogadására, integrációjára megy, a megengedő számítás szerint is csupán a költségvetés öt százalékát teszi ki. Az egészségügyi kiadások esetében felesleges a költségvetési kiadásokat nézni, azok ugyanis legfeljebb az egészségügyi állami adminisztrációt és például a munkavédelmi kiadásokat tartalmazzák, ezért értelemszerűen nem túl magas. A bajor költségvetésben azonban egészségügyre, környezetvédelemre így is 1,5 milliárd, a szűken vett gazdasággal együtt – amit Tuzson szintén hozzávett – pedig 4,5 milliárd euró megy. Ebben értelemszerűen sem a tudományra, sem a közlekedésre, sem az infrastruktúrára fordított összegek nincsenek benne, holott azok is a gazdaságot finanszírozzák: azokkal együtt a menekültekre fordított hárommilliárd euróval szemben rögtön a húszmilliárd eurót is meghaladó összeg áll.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.14.