Három nagykövetséget gyújtott fel valaki Stockholmban

Tűz ütött ki szerda délben a stockholmi portugál nagykövetségen, egy szecessziós sorház második emeletén, tizennégyen megsérültek, kettőt közülük kórházba kellett szállítani. A hatóságok egy embert elfogtak, gyújtogatással gyanúsítják. A rendőrség annyit közölt, hogy egy magas, szakállas, ötvenes éveiben járó férfit hallgatnak ki. A helyszínre kommandósok is érkeztek.

Az előkelő stockholmi Östermalm villanegyed nagyköveti rezidenciáknak, nagykövetségeknek ad helyet, nemritkán több diplomáciai misszió osztozik egy épületben. A portugálok esetében is ez történt, felettük az argentin, alattuk a tunéziai diplomaták rendezkedtek be. Utóbbi nagykövetségekre is átterjedt a tűz. A portugál alkalmazottak közül hatot az erkélyről kellett kimenekíteni. Svéd médiabeszámolók alapján a lángok legalább három órán át lobogtak az épületben.