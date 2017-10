Harvey Weinstein fivére is szexuális zaklatási ügybe keveredett

Bob Weinsteint, a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein fivérét is szexuális zaklatással vádolta meg Amanda Segel televíziós műsorvezető, egykori producer.

Segel, aki az idén nyáron bemutatott The Mist című sci-fi-sorozat egyik producere volt a Weinstein cégnél, azt állítja, hogy Bob Weinstein számos alkalommal tett neki ajánlatot, hívta meg vacsorára, otthonába vagy egy szállodai szobába – írja az MTI.

A zaklatások 2016 nyarán kezdődtek és néhány hónap múlva akkor értek véget, amikor Amanda Segel ügyvédje közölte a Weinstein cég vezetésével, hogy ügyfele otthagyja a sorozatot, ha Bob Weinstein nem hagy fel ajánlataival.

A létrejött egyezség szerint Weinstein csak korlátozott mértékben léphetett kapcsolatba Segellel.

„Egy »nem« válasz után mindenkinek, aki ajánlatot tesz neked, tovább kellene lépnie. Bob azonban folyamatosan arra utalt, hogy a barátom akar lenni. Nem barátságot akart, annál többet. Remélem, hogy egy »nem« mostantól elegendő lesz” – mondta Amanda Segel a Variety című filmes szaklapnak.

Bert Fields, Weinstein ügyvédje határozottan visszautasította a vádakat.

„A Variety sztorija tele van Segel kisasszony hamis és félrevezető állításaival. Ha hiszünk is az általa elmondottaknak, abban nincs semmiféle nem helyénvaló érintés, sőt még egy kérés sem az ilyen érintésre. Évek óta ismerem Bob Weinsteint. Ő az utolsó férfi, aki belekeveredne szexuális zaklatás bármely formájába” – hangoztatta az ügyvéd.

David Fox, Segel ügyvédje nem volt hajlandó kommentálni az ügyet.

A Bob Weinstein elleni vád akkor merült fel, amikor egyre jobban dagad a botrány testvére, Harvey ügyében, mivel több tucatnyi nyilvánosságra került tanúvallomás szerint az Oscar-díjas producer hatalmával visszaélve évtizedeken át zaklatott nőket. Voltak, akik szexuális erőszakkal is megvádolták Weinsteint, egyikük Rose McGowan színész. A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a vádak alapján.

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia kizárta soraiból a producert, és Franciaországban kezdeményezték, hogy fosszák meg Weinsteint a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől. A Weinstein Co. hétfőn jelentette be, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének vagy egy jelentős részének az eladásáról, az Amerikai Producerek Céhe (PGA) pedig kedden közölte, hogy elindította Harvey Weinstein kizárását.

Eközben folyamatosan újabb személyek – eddig például Björk, Reese Witherspoon, America Ferrera és Jennifer Lawrence – állnak nyilvánosság elé azzal kapcsolatban, hogy ők is szexuális zaklatás áldozatai voltak.

A Weinstein-ügy a közösségi médiában is lavinát indított: Alyssa Milano színész kampánya nyomán milliók vallottak arról, hogy őket is zaklatták már. Milano október 15-én azt indítványozta Twitteren, hogy bárki, akit ért szexuális zaklatás életében, írja ki, hogy „me too”, azaz „engem is”. A #MeToo kampány célja Milano szerint az, hogy az emberek megértsék: nem elszigetelt esetekről van szó, a probléma általános.

Magyarországon Sárosdi Lilla színésznő Facebook-oldalán számolt be egy esetről, mely során egy meg nem nevezett színházi rendező és az ő barátja orális szexre akarta rávenni őt egy autóúton; a szintén színész Sándor Erzsi pedig arról beszélt, hogy még főiskolás évei alatt egy rendező szakos fiú beszélte rá, hogy félmeztelenül adjon elő neki egy szöveget. Sárosdi Lilla férje, Schilling Árpád rendező pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy hatalmukkal rendszeresen visszaélnek a művészvilág nagyjai. Kedden Török-Illyés Orsolya magyar színésznő közölte Facebook-oldalán, hogy a város 120 tagú leánykórusában énekelt, amikor a hatvanas éveiben járó karvezető zaklatta.