Hatalmas területi veszteségek elé néz az Iszlám Állam

Végső szakaszba értek az előkészületek, hogy a szíriai hadsereg elitalakulata kiűzze az Iszlám Államot (IÁ) Közép-Szíriából – adta hírül a libanoni központú Al Masdar News. A tervek szerint a Tigris Alakulatok északról, Reszefa felől, a kormányerőkkel szövetséges, Sivatagi Sólymok nevű félkatonai csoport nyugatról, a hadsereg további erői pedig délről, al-Szukna irányába indítanának támadást.

A Tigris Alakulatok, a szíriai kormánysereg leghatékonyabb támadóegységei nevét már a múlt évben, Palmüra első visszafoglalásakor megismerhette a világ, amikor házról házra végeztek a dzsihadistákkal. Később az ő segítségükkel sikerült Aleppóban elvágni a lázadók utolsó utánpótlási vonalait, majd a kormány ellenőrzése alá vonni a keleti városrészt. A Sivatagi Sólymokat – amely szintén részt vett Palmüra visszafoglalásában – a leginkább ütőképes, a kormányerőkkel szövetséges paramilitáris egységként tartják számon Szíriában. A már több győzelmet is elkönyvelő egység a hadsereg veteránjaiból és kitűnően képzett harcosokból áll. Ha a közelgő offenzíva sikerrel járna, az IÁ nemcsak a nyugati csápját veszítené el, hanem azokat a gazdag olaj- és gázmezőket, illetve -vezetékeket is, amelyeknek az ellenőrzése mindeddig fontos erőforrást jelentett a terrorkalifátus szíriai részének.

Nem csak a szíriai kormányerők veszélyeztetik azonban az IÁ területeit Szíriában. Rakkában a kurd Népvédelmi Egységek (YPG) által dominált, az amerikai vezetésű nemzetközi koalíció által támogatott Szíriai Demokratikus Erők egyhetes kihagyás után újra támadásba lendültek nyugati irányból az óváros felé, és több tucat épületet foglaltak vissza a terroristáktól. Ugyan Kelet-Rakkában az IÁ több öngyilkos támadással lassította a kurdok előrenyomulását, az SDF időközben elfoglalta az Eufrátesztől délre fekvő autópálya egy fontos szakaszát, amivel most már hosszú távon is lehetővé vált a Rakka köré vont ostromgyűrű fenntartása. Az IÁ fellegvárában azonban továbbra is 100 ezer civil él, ami komoly akadályt jelent a koalíciónak a légicsapásoknál.

Az iraki kormányerők hétfőn hivatalosan is bejelentett moszuli győzelme után az IÁ elleni koalíció katonai erőit vezető Stephen Townsend amerikai altábornagy jelezte: a terrorszervezet moszuli veresége még nem jelenti, hogy az IÁ-nak vége lenne Irakban, így továbbra is folytatják a missziójukat az országban. Az iraki biztonsági erők a közeljövőben a nyugati Tell-Afarra összpontosítanak majd, amelyet 2014 júniusában foglaltak el a dzsihadisták. A város körül egyébként síita milíciák állomásoznak, amelyeknek sikerült megszerezniük a helyi repteret. Az amerikai katonai vezető azonban elmondta: a moszuli győzelem után a koalíció számára Rakka visszaszerzése lesz a legfontosabb cél. Az IÁ iraki területei közül speciális helyzetben van Hawija városa, amely több mint két éve került a kalifátus kezébe. A múlt év júliusában ezt a területet is sikerült körbezárniuk a kurdoknak és az iraki kormányerőknek, az iraki védelmi miniszter pedig júniusban bejelentette: már készen állnak a város felszabadítására vonatkozó tervekkel.

Ugyan az IÁ-t Szíriában és Irakban komoly veszteségek érték az előző hónapokban, a szélsőségesek jelenléte továbbra is erős Afganisztánban és a Sinai-félszigeten, ahol egy múlt heti támadásban 23 katona vesztette életét. Sőt a terroristáik külföldön is ütőképesek, bár feltehetőleg sokkal több támadást vállalnak magukra, mint amennyihez valóban közük van, pusztán azért, hogy fenntartsák a rettegett terrorszervezet látszatát.

Ilyen körülmények közt a lehető legrosszabbkor jött a dzsihadistáknak, hogy elveszítették a vezetőjüket, Abu Bakr al-Bagdadit, akinek személye már a kezdetektől szimbolikus jelentőségű volt a terrorszervezetben. Egy iraki hírportál szerint Abu Haitham al-Obaidi új kalifának nevezte ki magát a körülzárt Hawijában, ahol hamarosan véres összecsapások várhatók az IÁ tagjai között a terrorszervezet vezető tisztségéért.