Hegedűs a tűzvonalban

Színtiszta mágikus realizmus: az április óta tartó caracasi tüntetések és utcai harcok emblematikus alakja lett egy hegedűs fiatal, aki a könnygázfelhő közepén, gumilövedékek és Molotov-koktélok repkedése között is rendületlenül játssza a venezuelai himnuszt. Pár napja arcon lőtték, de a kórházból már üzent: nem adja fel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 23 éves Wuilly Arteaga Valencia városából származik, nagyon szegény családból. Egy tehetséggondozó programnak köszönhetően lett a caracasi ifjú szimfonikusok zenekarának tagja. Naponta kimegy tüntetni a szabadságért és a politikai rabok szabadon engedéséért, és a legnagyobb nyugalommal játszik akkor is, amikor utcai harcok dúlnak körülötte. A demonstrációkon többnyire a nemzeti himnuszt húzza vagy békére ösztönző dalokat hegedül. A fiatalember hamar a venezuelai ellenállás egyik szimbóluma lett. Ez nem tetszett a kormányerőknek: egyszerűen összetörték a hangszerét.

– Játszottam, a többiek próbáltak védeni, amikor hirtelen feltűntek a Nemzeti Gárda motorosai. Széttörték a hegedűmet, de nem fogom abbahagyni a zenélést – mondta a tüntetéseket közvetítő újságíróknak. De tényleg kétségbe volt esve, mert nem volt pénze új hangszert vásárolni.

A fiatalember története bejárta a világsajtót, és mindenhonnan hegedűket kezdtek küldeni neki. Rengeteg érkezett – boltosok ajánlottak fel neki méregdrága hangszereket, és még a világsztár Shakira is küldött neki egyet. Élete vágya is teljesült: találkozhatott példaképével, Marc Antony amerikai zenésszel, aki június végén meghívta őt a koncertjére az Államokba. Tőle is kapott egy méregdrága hegedűt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Wuilly Arteaga Washingtonban is eljátszhatta a venezulai himnuszt a kommunizmus áldozataira emlékező eseményen, majd egy aktuális világslágerrel is szórakoztatta a barátait Floridában, mielőtt hazatért volna. A Despacito vonós változatban is nagy sikert aratott.

A fiatal hegedűs hazatérése után újra az utcán van. A múlt vasárnapi alternatív népszavazást követő tüntetéseken is részt vett. Most már kísérő is megy vele, aki vízzel mossa ki a könnygázt a szeméből, hogy tovább tudjon játszani. Két napja viszont súlyos sérülés érte: nem a hegedűjét bántották, őt lőtték arcon sörétes puskával. Gyorsan kórházba vitték egy motoron, elmaradhatatlan hegedűjével a kezében.

Néhány óra múlva már ott is zenélt, és Twitterre felrakott videoüzenetében biztosította a világot arról, hogy nem fogja abbahagyni. – Nem tudtok megállítani sem a gumilövedékekkel, sem a hegedűm összetörésével. Folytatjuk a harcot Venezueláért, bármi történik! Köszönöm! – üzente barátainak és ellenségeinek.