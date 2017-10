Hetvenezer háztartás evakuálását javasolták a japán tájfun miatt

Több tízezer lakost szólítottak fel lakóhelye elhagyására Japánban a Lan tájfun miatt. Repülőjáratok százait is törölni kényszerültek, de még a vasúti forgalom is szünetel sok helyen vasárnap a heves esőzések és erőteljes széllökések következtében. Az NHK japán közszolgálati televízió szerint több mint 70 ezer háztartás evakuálását javasolták a hatóságok, és az ötezret is meghaladja azok száma, amelyeknél el is rendelték az intézkedést – írja az MTI.

A 4-es erősségű tájfun az országtól jelenleg délre tombol és óránkénti 40 kilométeres sebességgel halad északkeleti irányba – közölte a szigetország meteorológiai szolgálata (JMA). A vihar valamelyest gyengülve hétfő hajnalban éri el Japán csendes-óceáni partvidékét Tokió térségében, óránkénti 80 milliméteres csapadékkal. A JMA szerint a szigetország déli és középső részeiben emellett 162 kilométeres széllökésekkel is számolni kell, s figyelmeztetést adott ki a heves esőzések és áradások miatt. Ráadásul a Kyodo japán hírügynökség szerint az ítéletidő miatt valószínű, hogy néhány helyen legalább hétfőig késhet a vasárnapi előre hozott parlamenti választáson leadott szavazatok összeszámlálása, ugyanis a távoli szigetek és a japán nagyvárosok közötti kompjáratokat törölték, így nem tudják elszállítani a szavazóurnákat.